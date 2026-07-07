Elezioni consiglio metropolitano di Messina: la lista di Sud chiama Nord, Lorenzo Italiano passa con De Luca | NOMI

È stata depositata questa mattina dall’on. Giuseppe Lombardo la lista Sud Chiama Nord per l’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Messina, in programma domenica 27 luglio 2026. Il deposito è avvenuto nei termini previsti dalla normativa, che consentono la presentazione delle liste fino alle ore 12 di oggi, martedì 7 luglio. Saranno 1.271 gli aventi diritto al voto, tra sindaci e consiglieri comunali dei 108 Comuni della Città Metropolitana di Messina, chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Metropolitano attraverso il sistema del voto ponderato, articolato nelle sei fasce demografiche in base alla popolazione dei rispettivi Comuni.

La lista Sud Chiama Nord è composta da quattordici candidati, espressione di diverse realtà territoriali della provincia:

Paolo Alibrandi – consigliere comunale di Messina;

Carmelina Bambara – consigliere comunale di Taormina;

Alessia Bonanno – consigliere comunale di Patti;

Silvia Bosurgi – consigliere comunale di Messina;

Mario Briguglio – consigliere comunale di Scaletta Zanclea;

Franco Mario Coppolino – consigliere comunale di Milazzo;

Giuseppe Crisafulli – consigliere comunale di Milazzo;

Lorenzo Italiano – consigliere comunale di Milazzo;

Carmelo Lo Monte – sindaco di Graniti;

Nadia Rivetti – consigliere comunale di Rodi’ Milici;

Antonino Russo – presidente del consiglio comunale di Lipari;

Flavio Santoro – consigliere comunale di Naso;

Lucia Scaravilli – consigliere comunale di Acquedolci;

Daniela Zirilli – consigliere comunale di Villafranca Tirrena.

Le dichiarazioni di Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice sulle liste di Sud chiama Nord

“L’obiettivo è portare all’interno del Consiglio Metropolitano una rappresentanza composta da amministratori competenti, che conoscono direttamente le esigenze dei territori e che hanno dimostrato, ciascuno nel proprio Comune, capacità amministrativa e spirito di servizio”, dichiara il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord Danilo Lo Giudice. “Abbiamo costruito una lista equilibrata e fortemente rappresentativa dell’intero territorio metropolitano, con amministratori provenienti da diverse aree della provincia. Siamo pronti ad affrontare questa sfida con la consapevolezza che la Città Metropolitana possa essere uno strumento concreto di supporto ai Comuni e di programmazione strategica per lo sviluppo del territorio. Ringrazio tutti i candidati per la disponibilità e l’impegno dimostrati, certo che sapranno rappresentare al meglio i valori e il progetto politico di Sud Chiama Nord”, dichiara il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.