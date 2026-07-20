Elezioni Città Metropolitana, Nesci: “Fdi cresce nel reggino, orgoglioso per Laureana di Borrello”

“I risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria confermano un dato politico chiaro e inequivocabile: Fratelli d’Italia continua a crescere, si radica con forza sul territorio e raccoglie i frutti di un lungo e costante lavoro politico”. Lo dichiara in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Denis Nesci: “voglio rivolgere i miei complimenti più sinceri e gli auguri di buon lavoro ai nostri tre eletti, Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri. Sono assolutamente certo che sapranno rappresentare la nostra comunità con l’impegno, la competenza e lo spirito di servizio che da sempre li contraddistinguono all’interno delle istituzioni locali”.

“Questo importante traguardo – spiega Nesci – non è il frutto di personalismi, ma il successo straordinario di una grande squadra. Il mio ringraziamento va ai tantissimi amministratori locali che hanno creduto fermamente in questo progetto politico, spendendosi con passione e determinazione per rafforzare la presenza del partito in tutta l’area metropolitana. Un ringraziamento particolare merita chi ha sostenuto con forza e convinzione la candidatura di Giampietro Scarfò, permettendone l’elezione. In questo percorso è stato fondamentale il supporto dei consiglieri comunali di Reggio Calabria Serena Mangano, Ramona Calafiore e Miriam Pitasi, che hanno sposato questa visione fin dall’inizio. Accanto a loro, il contributo di Stefano Princi si è rivelato determinante per ampliare il raggio d’azione di Fratelli d’Italia nel capoluogo, consolidando un progetto politico che vuole essere ogni giorno più vicino alle istanze dei territori”.

“Infine – conclude Nesci – permettetemi di esprimere un motivo di profondo orgoglio personale: l’ingresso per la prima volta nel Consiglio metropolitano di una rappresentanza di Laureana di Borrello, il mio paese natale. È la prova concreta che la credibilità, la serietà e il gioco di squadra pagano sempre. Quando si lavora bene e con obiettivi chiari, anche le realtà territoriali più piccole possono far sentire la propria voce e diventare protagoniste della politica locale. Adesso si guarda avanti con rinnovato entusiasmo. Continueremo a camminare insieme, uniti, per costruire una Città Metropolitana sempre più forte, efficiente e concretamente vicina ai bisogni reali di ogni singolo cittadino”.