Elezioni Città Metropolitana di Messina: Gioventù Nazionale Messina e Provincia sostiene la candidatura di Marco Finocchio in FdI

Gioventù Nazionale – Coordinamento Messina città e provincia – annuncia il proprio convinto sostegno alla candidatura di Marco Finocchio, consigliere comunale di Furci Siculo, per le elezioni di secondo livello della Città Metropolitana di Messina. Marco Finocchio ha 23 anni ed è il più giovane consigliere comunale eletto nelle file di Fratelli d’Italia in provincia di Messina e, in generale, fra i più giovani eletti nei 108 Comuni della provincia.

Una candidatura che rappresenta la visione che il movimento porta avanti da sempre: valorizzare i giovani che abbiano costruito il proprio percorso attraverso la militanza, l’impegno e l’esperienza amministrativa.

“Marco non è un improvvisato della politica“, dichiara Armando Falliti, Presidente Cittadino di Gioventù Nazionale e continua dicendo: “ha iniziato il suo percorso dai tempi della rappresentanza studentesca, ha continuato con la militanza e oggi mette la propria esperienza al servizio del territorio come consigliere comunale. È questo il modello di classe dirigente in cui crediamo: non ragazzi che hanno partecipato alla “militanza a punti” ma giovani preparati, credibili e radicati nelle proprie Comunità“.

“Troppo spesso si parla di rinnovamento come se bastasse un dato anagrafico. Noi crediamo invece che il ricambio generazionale debba andare di pari passo con competenza, sacrificio e gavetta. Marco incarna perfettamente questi valori“, rimarca Dario Nostro, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale.

Un appello viene rivolto, infine, anche agli amministratori chiamati al voto da Francesco Armone, componente Esecutivo Nazionale GN che conclude dicendo: “continuo a sostenere la necessità di un ritorno alle preferenze espresse dai cittadini anche per l’elezione del Consiglio Metropolitano, uno strumento che a qualcuno forse fa paura, visto quanto sono osteggiate anche a livello nazionale, come dimostra il voto della sinistra sulla riforma elettorale del governo Meloni.

Nonostante non condividiamo questo modello abbiamo scelto di contribuire al risultato di Fratelli d’Italia in provincia di Messina per dimostrare ancora una volta che la componente giovanile del partito è una realtà solida, radicata e che merita fiducia e responsabilità”.

Gioventù Nazionale Messina auspica che il voto delle elezioni metropolitane possa rappresentare un segnale concreto di fiducia verso una classe dirigente giovane, competente e cresciuta attraverso un percorso di impegno e servizio per la propria Comunità.