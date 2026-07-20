Elezioni Città Metropolitana, Calafiore: “3 eletti di FdI, premiato lavoro sul territorio”

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri, ufficialmente eletti al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’elezione di tre rappresentanti di Fratelli d’Italia costituisce un risultato di grande rilievo, che premia il radicamento del partito, la credibilità della nostra classe dirigente e il lavoro svolto quotidianamente dagli amministratori sui territori. È un segnale chiaro della fiducia che tanti amministratori locali hanno voluto accordare al nostro progetto politico“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa da Ramona Calafiore, Consigliere comunale di Reggio Calabria.

“Fratelli d’Italia conferma così una presenza forte e autorevole anche all’interno del Consiglio Metropolitano, rafforzando la propria capacità di rappresentare le istanze delle comunità locali e di contribuire alle scelte strategiche per il futuro dell’area metropolitana. Sono certa che Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri sapranno svolgere questo importante incarico con competenza, senso delle istituzioni e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del territorio. A loro rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro“, conclude Calafiore.