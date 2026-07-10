Edicole, SNAG e Confcommercio insieme a Reggio Calabria: “ora una nuova visione per i giornalai”

Le edicole non sono un residuo del passato, ma una rete da ripensare, sostenere e rilanciare. Parte da questa consapevolezza il protocollo d’intesa tra SNAG, SNAG Reggio Calabria e Confcommercio Reggio Calabria, sottoscritto dal presidente nazionale SNAG, Renato Russo, dal presidente provinciale SNAG Reggio Calabria, Natale Scappatura, e dal presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate.

L’accordo si inserisce nel percorso nazionale di pieno coinvolgimento di SNAG nel sistema Confcommercio e a Reggio Calabria assume un valore concreto: trasformare una collaborazione già solida, seguita sul piano operativo anche dal direttore generale di Confcommercio Reggio Calabria, Fabio Giubilo, in un lavoro più strutturato su servizi, rappresentanza, progettualità e nuove opportunità per la categoria.

Il settore vive una fase complessa. La vendita dei giornali non basta più, i consumi sono cambiati, l’accesso all’informazione passa da canali sempre più diversi. Per questo l’edicola deve cambiare pelle: restare presidio di prossimità, ma diventare anche punto di servizio, relazione, informazione e promozione del territorio. A Reggio Calabria la sinergia tra SNAG e Confcommercio è già parte della vita associativa. Il presidente provinciale SNAG, Natale Scappatura, siede nell’Assemblea di Confcommercio Reggio Calabria, associazione di imprese maggiormente rappresentativa sul territorio. Il protocollo rafforza questo legame e lo colloca dentro una strategia più ampia.

Non solo tutela, dunque. L’obiettivo è mettere i giornalai nelle condizioni di affrontare il cambiamento con strumenti concreti: accesso ai servizi del sistema Confcommercio, condivisione di buone pratiche, assistenza, progettualità e percorsi di valorizzazione.

“Le edicole sono presidi storici delle nostre comunità, ma oggi non basta difenderle: bisogna aiutarle a evolversi”, dichiara il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate. “Il protocollo con SNAG porta sul territorio un percorso nazionale importante e ci consegna una responsabilità precisa: costruire soluzioni, non limitarci a raccontare le difficoltà. I giornalai devono poter restare sul mercato e ritrovare centralità dentro città che cambiano”.

Per il presidente nazionale SNAG, Renato Russo, “il pieno coinvolgimento di SNAG nel sistema Confcommercio è una scelta strategica. Rafforza la rappresentanza, amplia le opportunità e consente alla categoria di affrontare una fase delicata con una rete più forte. Le edicole hanno futuro se vengono accompagnate con servizi, competenze e progettualità adeguate”.

Il presidente provinciale SNAG Reggio Calabria, Natale Scappatura, sottolinea il valore dell’intesa territoriale: “questo accordo dà forza a un rapporto già positivo e apre una fase nuova. I giornalai non chiedono solo attenzione, ma strumenti, confronto e prospettive. L’edicola può continuare a essere un punto di riferimento, ma deve essere messa nelle condizioni di cambiare”.

Il percorso potrà intrecciarsi anche con i progetti di marketing territoriale sviluppati da Confcommercio Reggio Calabria. In questa visione, le edicole possono tornare a essere nodi diffusi di informazione, accoglienza e relazione con cittadini, visitatori e comunità locali.