Earth Overshoot Day 2026, l’Italia vive “a credito” dal 3 maggio: servirebbero quasi tre pianeti

“Il 30 luglio 2026 segna una data cruciale per il nostro pianeta: è l’Earth Overshoot Day globale. A partire da questo giorno, l’umanità ha ufficialmente consumato tutte le risorse biologiche che gli ecosistemi della Terra sono in grado di rinnovare nell’intero anno. Da questo momento in poi, e fino al 31 dicembre, viviamo “a credito”, esaurendo il capitale naturale, deforestando, impoverendo i suoli e accumulando anidride carbonica nell’atmosfera in quantità che il pianeta non riesce ad assorbire.

Per l’Italia, tuttavia, la situazione è ancora più allarmante: il nostro Overshoot Day nazionale è scattato il 3 maggio 2026. Se tutta la popolazione mondiale vivesse come gli italiani, sarebbero necessari quasi 3 pianeti Terra per soddisfare la domanda di risorse“. Lo spiega in una nota AssoCEA Messina.

Il Drammatico deficit Ambientale Italiano

“L’anticipo del nostro Paese rispetto alla media globale riflette un modello di consumo altamente insostenibile. L’Italia, caratterizzata da un’elevata densità di popolazione e da una forte dipendenza dalle importazioni di biocapacità (cibo, energia, materie prime), consuma le sue risorse naturali a un ritmo frenetico. Settori come i trasporti, il riscaldamento e raffrescamento degli edifici e l’agricoltura intensiva contribuiscono in modo massiccio alla nostra impronta ecologica.

Essere in “deficit ambientale” già all’inizio di maggio significa che per quasi due terzi dell’anno l’Italia erode le riserve del pianeta, aumentando il carico sulle generazioni future e peggiorando le condizioni ecologiche locali e globali“.

Il Mediterraneo: un “Hotspot” della crisi climatica

“Il deficit di risorse è strettamente legato al problema delle emissioni e al conseguente riscaldamento globale, le cui conseguenze sono sotto i nostri occhi. Il bacino del Mediterraneo, in particolare, è scientificamente riconosciuto come un vero e proprio hotspot climatico: qui le temperature aumentano a una velocità superiore del 20% rispetto alla media globale“.

Ondate di Calore e Siccità

“Le estati nel bacino mediterraneo stanno diventando sempre più estreme. Le ondate di calore prolungate mettono a rischio la salute delle popolazioni vulnerabili, mentre la siccità cronica minaccia la sicurezza idrica e la produzione agricola, pilastri dell’economia e della cultura italiana. I fiumi in secca e i bacini idrici svuotati non sono più eventi eccezionali, ma la nuova normalità“.

Eventi Meteorologici Estremi e innalzamento dei mari

“Il riscaldamento delle acque del Mar Mediterraneo (che spesso supera i 30°C in estate) fornisce un’enorme quantità di energia ai sistemi atmosferici, portando alla formazione di cicloni mediterranei (i cosiddetti Medicane) ed eventi di precipitazione estrema. Allo stesso tempo, l’innalzamento del livello del mare minaccia le coste basse e città storiche, aggravando l’erosione costiera e l’intrusione salina nelle falde acquifere.

‘Non possiamo permetterci di esaurire il nostro budget ecologico in quattro mesi in un ecosistema già sull’orlo del collasso’“.

Invertire la Rotta: una necessità improrogabile

“Spostare la data dell’Overshoot Day (“#MoveTheDate“) non è solo un obiettivo teorico, ma una necessità per la sopravvivenza economica e sociale dell’Italia. Per affrontare la crisi, specialmente nel fragile contesto mediterraneo, è essenziale agire su più fronti:

Transizione Energetica Rapida : decarbonizzare l’economia spingendo drasticamente sulle energie rinnovabili (solare ed eolico), di cui il nostro Paese è potenzialmente ricco.

: decarbonizzare l’economia spingendo drasticamente sulle energie rinnovabili (solare ed eolico), di cui il nostro Paese è potenzialmente ricco. Agricoltura Resiliente e Sostenibile : promuovere pratiche agricole che rigenerino il suolo, riducano lo spreco idrico e proteggano la biodiversità locale.

: promuovere pratiche agricole che rigenerino il suolo, riducano lo spreco idrico e proteggano la biodiversità locale. Mobilità e Consapevolezza: ripensare la mobilità urbana per ridurre le emissioni del settore dei trasporti e adottare stili di vita e diodieta meno idro ed energia-esigenti.

L’Overshoot Day ci ricorda che le leggi della natura non ammettono scoperi bancari infiniti. Il Mediterraneo sta già pagando gli interessi di questo debito; è tempo di riequilibrare il nostro bilancio ecologico prima che la bancarotta ambientale diventi irreversibile“.