E’ morto Ninni Panzera, da Palizzi a Taormina ha costruito un pezzo di storia culturale siciliana

È morto oggi pomeriggio al Policlinico di Messina, dopo un breve ricovero, l’avvocato Ninni Panzera, figura di riferimento del mondo culturale siciliano e protagonista di una lunga stagione di eventi, iniziative e progetti che hanno segnato la storia artistica del territorio. Nato a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, Panzera ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento per la promozione culturale tra Messina e Taormina, contribuendo alla costruzione di un patrimonio di relazioni, idee e attività che hanno dato prestigio alla Sicilia nel panorama nazionale e internazionale.

Con la sua scomparsa se ne va “uno degli uomini che hanno costruito la vita culturale di questa parte di Sicilia”, una figura che ha legato il proprio nome soprattutto a Taormina Arte, di cui è stato segretario generale dal 1987 al 2021.