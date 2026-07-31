E’ morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Franco Baresi all’età di 66 anni. Lo annuncia il Milan sui social: “la Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio – si legge – e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

“Tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi”

“Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo”, apre così il comunicato del club rossonero nell’annunciare la morte di Franco Baresi. “Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”, il messaggio del Milan che ricorda la forte immagine di Baresi tedoforo a San Siro nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Franco Baresi, la carriera della leggenda rossonera che ha cambiato il ruolo del difensore

Franco Baresi è stato molto più di un difensore. Per il Milan, per la Nazionale italiana e per intere generazioni di appassionati, ha rappresentato un modello tecnico, tattico e umano. La sua carriera si è sviluppata quasi interamente sotto gli stessi colori, quelli rossoneri, diventando uno dei simboli più riconoscibili della storia del club. Elegante nell’impostazione, rapido nella lettura del gioco e straordinario nel guidare il reparto arretrato, Baresi ha contribuito a ridefinire il ruolo del libero. Non si limitava a interrompere le azioni avversarie, ma partecipava alla costruzione del gioco, dettava i tempi della linea difensiva e dava equilibrio a tutta la squadra. La sua storia sportiva è legata a doppio filo a quella del Milan, attraversato negli anni da momenti difficili, rinascite e grandi trionfi internazionali. Baresi rimase al centro di quel percorso, diventando capitano, leader e punto di riferimento assoluto.

Gli inizi di Franco Baresi e l’arrivo al Milan

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, il 8 maggio 1960, Franco Baresi si avvicinò al calcio insieme al fratello Giuseppe. Le loro carriere presero però direzioni diverse: Giuseppe sarebbe diventato una figura importante dell’Inter, mentre Franco avrebbe legato il proprio nome al Milan. Dopo essere entrato nel settore giovanile rossonero, Baresi riuscì a imporsi molto presto in prima squadra. Il suo esordio nel calcio professionistico arrivò alla fine degli anni Settanta, quando era ancora giovanissimo. Fin dalle prime apparizioni mostrò qualità fuori dal comune. Pur non avendo una struttura fisica particolarmente imponente, compensava con il senso della posizione, l’anticipo e la capacità di comprendere in anticipo lo sviluppo delle azioni. Queste caratteristiche gli consentirono di conquistare spazio in una squadra importante e di diventare rapidamente uno dei riferimenti del reparto difensivo.

Il primo scudetto e l’affermazione in Serie A

La stagione 1978-1979 rappresentò uno dei primi momenti decisivi della carriera di Baresi. Il Milan conquistò il decimo scudetto della propria storia, quello che permise al club di ottenere la stella sulla maglia. Baresi era ancora molto giovane, ma il suo contributo fu già significativo. Quel successo segnò l’inizio di una carriera destinata a svilupparsi ai massimi livelli del calcio italiano. Il difensore rossonero si impose per personalità e continuità. La sua capacità di comandare la retroguardia lo rese presto uno degli interpreti più apprezzati del campionato. Il calcio italiano di quegli anni era caratterizzato da grande attenzione tattica e da attaccanti di altissimo livello. In questo contesto, Baresi riuscì a distinguersi non soltanto per l’efficacia difensiva, ma anche per la qualità con cui avviava l’azione.

La fedeltà al Milan negli anni più difficili

Uno degli aspetti che più hanno contribuito a costruire il mito di Franco Baresi al Milan è stata la sua fedeltà durante i periodi più complessi della storia rossonera. Il club attraversò anni difficili, segnati anche dalla retrocessione in Serie B. Baresi scelse di restare, assumendosi la responsabilità di guidare la squadra anche lontano dalla massima categoria. Quella decisione rafforzò il legame tra il difensore e i tifosi. La sua permanenza non fu percepita soltanto come una scelta professionale, ma come un autentico atto di appartenenza. Baresi divenne così il volto della volontà di riscatto del Milan. Accompagnò la squadra nella risalita e continuò a rappresentarne l’identità anche quando il club non viveva ancora la fase più gloriosa della propria storia.

Franco Baresi capitano del Milan

La fascia da capitano consolidò definitivamente il ruolo di Baresi all’interno del Milan. La sua leadership non si basava su gesti spettacolari o dichiarazioni eclatanti, ma sulla presenza costante, sulla disciplina e sulla capacità di guidare i compagni nei momenti più delicati. In campo, Baresi era il punto di riferimento della linea difensiva. Coordinava i movimenti, chiamava il fuorigioco e interveniva spesso con grande precisione prima che l’attaccante avversario potesse diventare pericoloso. Il suo modo di interpretare il ruolo richiedeva coraggio e lucidità. Giocare con una difesa alta significava assumersi rischi, ma Baresi possedeva la rapidità mentale necessaria per controllare gli spazi e correggere eventuali errori. La sua autorità tecnica contribuì a trasformarlo in uno dei capitani più importanti della storia rossonera.

La rinascita del Milan e l’era dei grandi trionfi

La svolta nella carriera di Baresi coincise con la rinascita del Milan nella seconda metà degli anni Ottanta. L’arrivo di una nuova proprietà e di una nuova organizzazione societaria permise al club di tornare progressivamente ai vertici. Con Arrigo Sacchi in panchina, il Milan sviluppò un calcio innovativo, fondato sul pressing, sulla compattezza e sul movimento coordinato di tutta la squadra. In quel sistema, Franco Baresi ebbe un ruolo centrale. La sua intelligenza tattica era fondamentale per mantenere corta la squadra e per applicare con efficacia la difesa a zona. Accanto a compagni come Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti, Baresi formò una delle linee difensive più celebri della storia del calcio.

Lo scudetto del 1988 e la consacrazione europea

Il Milan tornò a vincere il campionato nella stagione 1987-1988. Quel successo inaugurò una fase di dominio che avrebbe portato i rossoneri a imporsi anche in Europa. Baresi guidava una squadra ricca di campioni, capace di unire qualità tecnica, intensità atletica e organizzazione tattica. Il capitano rappresentava l’equilibrio del gruppo e il collegamento tra la fase difensiva e quella di costruzione. Negli anni successivi arrivarono i trionfi nella Coppa dei Campioni, che consacrarono il Milan tra le squadre più forti al mondo. La squadra rossonera vinse la massima competizione europea alla fine degli anni Ottanta, imponendosi con un gioco spettacolare e moderno. Baresi alzò il trofeo da capitano, diventando una delle immagini simbolo di quella stagione calcistica.

Baresi e il Milan di Fabio Capello

Dopo il ciclo di Arrigo Sacchi, il Milan continuò a vincere sotto la guida di Fabio Capello. La squadra mantenne una straordinaria solidità difensiva e conquistò altri successi nazionali e internazionali. Baresi restò il leader del reparto arretrato anche durante questa nuova fase. La sua esperienza permise al Milan di conservare equilibrio e continuità, mentre la squadra evolveva dal punto di vista tattico. Il club conquistò diversi scudetti e tornò sul tetto d’Europa nel 1994. In quella stagione il Milan superò nettamente il Barcellona nella finale di Atene. Baresi non poté disputare la finale a causa di una squalifica, ma il suo ruolo nel percorso della squadra rimase fondamentale. Il trionfo confermò la forza di un gruppo costruito anche attorno alla sua leadership.

La carriera di Franco Baresi in Nazionale

La storia di Franco Baresi con la Nazionale italiana fu intensa e attraversò diverse fasi. Entrò nel gruppo azzurro molto giovane e fece parte della squadra che vinse il Mondiale del 1982 in Spagna, pur senza essere tra i titolari impiegati nel torneo. Negli anni successivi divenne uno dei riferimenti dell’Italia, fino ad assumere un ruolo centrale nel reparto difensivo. La sua carriera in azzurro fu caratterizzata da grandi prestazioni, ma anche da momenti complessi. In alcune fasi iniziali trovò meno spazio, anche a causa delle scelte tecniche e della presenza di altri difensori di alto livello. Con il passare degli anni, tuttavia, Baresi si affermò come leader della Nazionale e partecipò da protagonista alle principali competizioni internazionali.

Italia ’90 e il ruolo di leader azzurro

Il Mondiale del 1990, disputato in Italia, rappresentò uno dei momenti più significativi della carriera internazionale di Baresi. La Nazionale azzurra arrivò fino alla semifinale, sostenuta da un grande entusiasmo popolare e da una difesa estremamente solida. Baresi fu uno dei punti di forza della squadra. L’Italia concluse il torneo al terzo posto, dopo l’eliminazione ai rigori contro l’Argentina. Nonostante la delusione per il mancato accesso alla finale, il Mondiale consolidò la reputazione di Baresi come uno dei migliori difensori del panorama internazionale. La sua capacità di leggere il gioco, impostare l’azione e dirigere il reparto arretrato contribuì in modo decisivo al rendimento della squadra.

Il Mondiale del 1994 e la finale contro il Brasile

Il Mondiale del 1994 negli Stati Uniti rappresentò uno dei capitoli più drammatici e memorabili della carriera di Baresi. Durante il torneo subì un infortunio al ginocchio che sembrava aver concluso anticipatamente la sua competizione. Il capitano azzurro riuscì però a recuperare in tempi rapidissimi e tornò in campo nella finale contro il Brasile. Nonostante le condizioni fisiche non ideali, Baresi disputò una partita di altissimo livello, guidando la difesa italiana per tutta la gara. La finale terminò senza reti anche dopo i tempi supplementari e venne decisa ai calci di rigore. Baresi fallì il proprio tentativo dal dischetto, così come altri compagni, e il Brasile conquistò il titolo mondiale. L’immagine del capitano italiano in lacrime al termine della partita è rimasta una delle più intense della storia dei Mondiali. Quel rigore sbagliato non cancellò però una prestazione straordinaria, resa ancora più significativa dal recupero lampo dopo l’operazione.

Il Pallone d’Oro sfiorato e il riconoscimento internazionale

Nel corso della sua carriera, Baresi ottenne numerosi riconoscimenti individuali. Nel 1989 arrivò secondo nella classifica del Pallone d’Oro, alle spalle del compagno di squadra Marco van Basten. Il piazzamento confermò il livello raggiunto dal capitano rossonero in un’epoca dominata da alcuni dei più grandi calciatori della storia. Per un difensore, arrivare così vicino al massimo premio individuale rappresentava un risultato di enorme prestigio. Il riconoscimento dimostrava quanto Baresi fosse apprezzato non soltanto in Italia, ma in tutto il panorama calcistico europeo. La sua influenza andava oltre le statistiche. Baresi era considerato decisivo per il funzionamento tattico della squadra e per la sicurezza trasmessa ai compagni.

L’ultima partita e il ritiro dal calcio

Franco Baresi concluse la propria carriera da calciatore nel 1997, dopo quasi vent’anni trascorsi con la maglia del Milan. Il suo addio rappresentò la fine di un’epoca. I tifosi salutarono non soltanto un grande campione, ma il capitano che aveva accompagnato il club dalla difficoltà alla gloria internazionale. Al termine della sua carriera, il Milan decise di ritirare la maglia numero 6 in suo onore. Fu un gesto di grande valore simbolico, riservato a una figura considerata irripetibile. Da quel momento, il numero 6 è diventato parte integrante della memoria rossonera e del legame tra Baresi e il club.

Franco Baresi dopo il ritiro

Dopo aver lasciato il calcio giocato, Baresi è rimasto vicino al Milan, ricoprendo nel tempo diversi incarichi e continuando a rappresentare il club in occasioni ufficiali. La sua presenza ha mantenuto vivo il rapporto con i tifosi e con le nuove generazioni di calciatori. Baresi è diventato un ambasciatore dei valori rossoneri, portando nel mondo l’immagine di un club fondato sulla tradizione, sull’eleganza e sul senso di appartenenza. Anche lontano dal campo, la sua figura ha continuato a essere associata alla leadership, alla serietà e alla fedeltà alla maglia.