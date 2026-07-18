Durigon presidente Lega Pallavolo, Calabretta: “saprà rafforzare il ruolo della Serie A”

“L’elezione di Claudio Durigon alla Presidenza della Lega Pallavolo Serie A rappresenta una scelta di assoluto prestigio e una garanzia per il futuro di un movimento che costituisce una delle eccellenze dello sport italiano“. Lo dichiara Cataldo Calabretta, avvocato, docente universitario e già Sub Commissario regionale della Lega. “Durigon ha dimostrato negli anni, sia nel suo ruolo di Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia nell’attività politica e organizzativa svolta all’interno della Lega, in particolare nel Mezzogiorno, di possedere capacità di visione, equilibrio istituzionale e grande attitudine alla costruzione di percorsi condivisi. Qualità che saranno preziose anche alla guida della Lega Pallavolo Serie A.

La sua esperienza maturata nelle istituzioni e nel partito rappresenta un valore aggiunto per un settore che merita di essere sempre più valorizzato, sostenuto e posto al centro delle politiche sportive nazionali. Sono certo che saprà consolidare il percorso di crescita già avviato, rafforzando il dialogo con le istituzioni, il mondo imprenditoriale e i territori, contribuendo a dare ulteriore impulso alla diffusione della pallavolo e alla competitività dei nostri club.

A Claudio Durigon rivolgo le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico, certo che saprà interpretarlo con la competenza, la determinazione e il senso delle istituzioni che hanno sempre contraddistinto il suo impegno pubblico“.