Drammatico incidente in Sicilia, scontro frontale tra due furgoni: due morti e tre feriti gravi

È di due morti e tre feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nell’Ennese, lungo la strada provinciale che da Valguarnera conduce in direzione Dittaino. Per cause ancora in corso di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la morte di una donna e di un uomo. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite e hanno avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per essere liberate dalle lamiere dei mezzi coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Due furgoni coinvolti nel violento impatto frontale

Secondo le informazioni disponibili, nell’incidente sono rimasti coinvolti due furgoni che, per motivi ancora da accertare, sono entrati in collisione frontalmente. La posizione dei mezzi e le condizioni in cui sono stati ritrovati saranno elementi centrali nelle verifiche condotte dai carabinieri. I rilievi dovranno consentire di ricostruire le traiettorie dei veicoli e individuare le eventuali cause del sinistro. Non sono state fornite ulteriori indicazioni sulle condizioni della carreggiata, sulla velocità dei mezzi o su altri fattori che potrebbero avere contribuito all’incidente. Ogni ipotesi resta quindi subordinata agli accertamenti in corso.

I feriti trasportati all’ospedale Umberto I di Enna

Dopo le prime cure prestate sul posto, i tre feriti sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all’ospedale Umberto I di Enna. Le loro condizioni sono state indicate come gravi. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sul quadro clinico né sulla prognosi. L’attenzione resta quindi concentrata sull’evoluzione delle condizioni delle persone ricoverate, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità e la dinamica dell’incidente.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno stabilire come i due furgoni siano arrivati allo scontro frontale e se vi siano stati elementi esterni o errori di guida all’origine dell’incidente. La ricostruzione sarà effettuata sulla base della posizione dei veicoli, dei segni presenti sulla carreggiata e di tutti gli altri elementi raccolti nell’area del sinistro.