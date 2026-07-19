Drammatico incidente a Palermo, auto contro le barriere: muore un 38enne

Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto la scorsa notte in un grave incidente stradale a Palermo. Lo schianto si è verificato lungo viale Regione Siciliana, dove l’automobile sulla quale viaggiava la vittima è finita contro le barriere presenti nella corsia laterale in direzione di Catania. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo dell’automobilista dalla vettura, e i sanitari del 118, impegnati nei tentativi di rianimazione. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi necessari a ricostruire l’accaduto sono stati eseguiti dalla sezione dell’Infortunistica della Polizia municipale di Palermo.

Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo

Il tragico incidente è avvenuto durante la notte lungo viale Regione Siciliana, una delle principali arterie stradali di Palermo. La vittima è Alessandro Vecchio, 38 anni, originario di Villabate. L’uomo si trovava a bordo di una vettura che, per circostanze non specificate nel comunicato, è finita contro le barriere nella corsia laterale della strada. Il veicolo procedeva in direzione Catania quando si è verificato l’impatto. Lo schianto contro le barriere si è rivelato fatale per il conducente. L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle squadre di emergenza, arrivate sul posto per prestare soccorso all’automobilista e mettere in sicurezza la zona interessata dall’incidente.

La vittima è Alessandro Vecchio, 38 anni, di Villabate

A perdere la vita nell’incidente stradale di Palermo è stato Alessandro Vecchio, un uomo di 38 anni residente a Villabate.Secondo le informazioni contenute nel comunicato, Vecchio era a bordo dell’automobile finita contro le barriere della corsia laterale di viale Regione Siciliana. L’impatto è avvenuto nel tratto percorso in direzione di Catania. La dinamica dettagliata dell’incidente non viene indicata. Gli elementi resi noti riguardano il luogo dello schianto, la direzione di marcia del veicolo e l’urto dell’automobile contro le barriere.

I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo dalla vettura

Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno dovuto estrarre il corpo del trentottenne dall’automobile coinvolta nello schianto. Le operazioni si sono svolte lungo la corsia laterale di viale Regione Siciliana, nel punto in cui il veicolo era terminato contro le barriere. Una volta raggiunto ed estratto l’automobilista, sono intervenuti i sanitari del 118. L’azione dei Vigili del Fuoco è stata necessaria per consentire ai soccorritori di raggiungere la vittima all’interno della vettura e affidarla al personale sanitario presente sul luogo dell’incidente.

Inutili i tentativi di rianimazione del 118

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare Alessandro Vecchio dopo che il suo corpo era stato estratto dall’automobile. I tentativi di soccorso, tuttavia, non hanno avuto esito. Per il trentottenne non c’è stato nulla da fare. Le conseguenze riportate nell’impatto contro le barriere si sono rivelate fatali, nonostante l’intervento delle squadre di emergenza e le manovre effettuate dal personale sanitario. La morte dell’automobilista è stata constatata sul luogo dello schianto, avvenuto nel corso della notte lungo la principale arteria palermitana.