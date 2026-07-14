Dramma sull’Etna, turista francese muore per un grave malore improvviso

Nella tarda mattinata di oggi, i Tecnici della Stazione Etna sud, del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sono stati attivati dalla Centrale Operativa 118 di Catania per prestare soccorso ad una turista di 65 anni, di origine francese, vittima di un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in visita ai crateri Silvestri inferiori. A nulla sono serviti gli sforzi dei Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, degli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del personale sanitario del 118, giunto con l’eliambulanza alla elisuperficie del Rifugio Sapienza e prontamente trasferito sul luogo dell’intervento con il mezzo del Soccorso Alpino, nel tentativo di rianimare la turista francese.

Accertato il decesso della donna da parte del medico del 118, la salma, dopo l’autorizzazione del magistrato di turno, è stata spostata per il successivo trasferimento a Catania e la riconsegna ai familiari per il rimpatrio.