Dramma in Calabria, treno investe ed uccide un uomo: circolazione ferroviaria sospesa

Il traffico ferroviario sulla linea Tirrenica è al momento sospeso tra le stazioni di Diamante Buonvicino e Capo Bonifati, in Calabria, dopo che un treno ha investito ed ucciso una persona nell’area del comune di Belvedere Marittimo, nel Cosentino. Al momento non sono note le generalità della persona investita né la causa dell’incidente. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell’episodio.

Investimento a Belvedere Marittimo, coinvolto l’Intercity per Roma Termini

L’incidente si è verificato nell’area del comune di Belvedere Marittimo, nel territorio del Cosentino. La persona è stata travolta dal treno Intercity 724, in viaggio verso Roma Termini. Il coinvolgimento di un convoglio Intercity ha determinato l’immediata sospensione della linea tra Diamante Buonvicino e Capo Bonifati, per consentire gli interventi sul posto e le verifiche necessarie. La circolazione resterà condizionata fino al completamento delle operazioni previste dopo l’investimento. Si tratta di una situazione delicata, che richiede il lavoro coordinato dei soccorritori e delle autorità competenti. La priorità, in questa fase, è la messa in sicurezza dell’area e la ricostruzione dell’accaduto.

Generalità della vittima e cause ancora da chiarire

Al momento non sono note le generalità della vittima. Non è stata ancora chiarita neppure la causa dell’incidente, aspetto sul quale saranno determinanti gli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto. L’assenza di informazioni certe impone cautela nella ricostruzione. Gli elementi disponibili indicano che una persona è stata investita dal treno nell’area di Belvedere Marittimo, ma restano da definire le circostanze che hanno portato all’impatto. Le verifiche saranno affidate agli organi competenti, con il supporto della Polizia ferroviaria e dei carabinieri, presenti nell’area interessata dall’incidente.

Sul posto 118, Polizia ferroviaria e carabinieri

Dopo l’investimento, sul posto sono intervenuti i medici del 118, gli agenti della Polizia ferroviaria e i carabinieri. La presenza dei soccorsi e delle forze dell’ordine conferma la gravità della situazione e la necessità di gestire l’area con particolare attenzione. I medici sono stati chiamati per l’intervento immediato, mentre Polizia ferroviaria e carabinieri sono impegnati negli accertamenti e nella gestione delle procedure successive all’incidente. Il tratto ferroviario interessato rimane sospeso per consentire tutte le attività necessarie. Solo dopo il completamento degli interventi e delle verifiche potrà essere valutato il ripristino della circolazione.

Aggiornamento ore 20:45 – E’ ripreso il traffico ferroviario sulla linea Tirrenica tra le stazioni di Diamante Buonvicino e Capo Bonifati sospese dopo che nel pomeriggio l’Intercity 724 diretto a Roma Termini ha investito un uomo. Anche il treno coinvolto nell’incidente è ripartito alla volta di Roma.