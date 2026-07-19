“Dove tutto è cominciato #2”, la Calabria si racconta attraverso il cinema: il corto Arsac chiude il Vinitaly and the City a Sibari

Non un semplice spot promozionale, ma un racconto capace di emozionare e di restituire il valore profondo di un territorio. È questo il messaggio alla base di “Dove tutto è cominciato #2”, il nuovo corto realizzato per Arsac e dedicato ai Marcatori Identitari Distintivi (MID), che questa sera, domenica 19, alle ore 22, sarà presentato ufficialmente sul palco centrale del Vinitaly and the City a Sybaris. Il progetto, girato nel Crotonese, tra Cirò e Melissa, punta a raccontare la Calabria attraverso immagini, suggestioni e storie legate alle sue radici più autentiche. A presentarlo saranno l’assessore regionale Gianluca Gallo e Lenin Montesanto, ideatore del progetto MID per Calabria Straordinaria.

Le prime reazioni di chi ha avuto modo di vedere il corto in anteprima parlano di un prodotto capace di andare oltre la semplice comunicazione turistica, coinvolgendo lo spettatore sul piano emotivo e culturale. “Non abbiamo davanti agli occhi uno spot, ma un corto coinvolgente, un risveglio alla meraviglia, un autentico appello alla consapevolezza che muove l’agire”, è il commento raccolto sul progetto.

Il corto Arsac “Dove tutto è cominciato #2” racconta la Calabria delle identità

Il nuovo lavoro firmato Arsac nasce con l’obiettivo di valorizzare i luoghi e le eccellenze della Calabria attraverso una narrazione cinematografica. Al centro del racconto ci sono Cirò e Melissa, due territori del Crotonese scelti come scenario per rappresentare una Calabria fatta di memoria, cultura, paesaggio e tradizioni. Il titolo “Dove tutto è cominciato #2” richiama il concetto di origine e appartenenza, elementi fondamentali del progetto dei Marcatori Identitari Distintivi, ideato per individuare e promuovere quei patrimoni materiali e immateriali che rendono un territorio riconoscibile. Il corto vuole quindi accompagnare lo spettatore in un viaggio alla scoperta di una regione che punta sulla propria identità come strumento di conoscenza e valorizzazione. “Arriva. Dopo che l’hai visto, lo vuoi rivedere. Denso di senso. È una chiave d’accesso sia sul piano emotivo che dei contenuti”, è un’altra delle valutazioni espresse da chi ha assistito alla visione in anteprima.

La presentazione ufficiale al Vinitaly and the City di Sybaris

La prima ufficiale del corto rappresenta uno degli appuntamenti centrali del Vinitaly and the City a Sybaris, manifestazione dedicata al mondo del vino, delle produzioni territoriali e della promozione delle eccellenze. Sul palco centrale, alle ore 22, il pubblico potrà assistere alla presentazione di un progetto che unisce cinema, territorio e promozione della Calabria. L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’assessore regionale Gianluca Gallo e di Lenin Montesanto, che illustreranno il percorso creativo e culturale alla base del nuovo prodotto audiovisivo. Attraverso il linguaggio cinematografico, il corto punta a rafforzare il racconto di una Calabria capace di custodire tradizioni, paesaggi e patrimoni identitari.

Annalisa Insardà protagonista del racconto cinematografico

A interpretare il corto è Annalisa Insardà, presenza scelta per accompagnare il pubblico all’interno del percorso narrativo costruito intorno ai territori di Cirò e Melissa. Il progetto è stato ideato, scritto e prodotto da Lenin Montesanto, ideatore del progetto Marcatori Identitari Distintivi (MID) per Calabria Straordinaria. La regia porta la firma di Massimo De Masi, mentre la direzione di produzione è affidata a Francesca Felice – FFA Architetture & Design. La produzione esecutiva è curata da Roka Produzioni. Un gruppo di lavoro che ha dato forma a un racconto audiovisivo pensato per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico calabrese attraverso una prospettiva emozionale e contemporaneamente divulgativa.

Un progetto tra paesaggio, vino e patrimonio identitario

Il corto “Dove tutto è cominciato #2” si inserisce in un percorso di promozione della Calabria che mette al centro i suoi Marcatori Identitari Distintivi, ovvero quegli elementi capaci di raccontare la specificità di un luogo e la sua storia. Il territorio del Crotonese, con i suoi borghi, i suoi paesaggi e la sua tradizione vitivinicola, diventa così il palcoscenico di una narrazione che punta a far conoscere una Calabria autentica. Il progetto richiama il valore delle comunità locali e delle realtà che custodiscono patrimoni culturali e produttivi, trasformandoli in strumenti di attrazione e conoscenza. In questo senso, il corto rappresenta anche un modo per raccontare il rapporto tra identità territoriale e sviluppo, attraverso una comunicazione capace di coinvolgere chi guarda.

I ringraziamenti ai territori e alle realtà coinvolte

Per la realizzazione del progetto vengono ringraziati i Comuni di Cirò, Cirò Marina e Melissa, che hanno contribuito alla valorizzazione dei luoghi scelti per le riprese. Un ringraziamento è rivolto anche alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, a Calabria Verde, alle Cantine Zito e al Consigliere regionale Sergio Ferrari. La collaborazione tra istituzioni, realtà territoriali e operatori del settore ha permesso di costruire un prodotto audiovisivo che punta a rappresentare la Calabria attraverso una chiave narrativa originale.