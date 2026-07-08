Donna dispersa nei boschi della Sila ritrovata nella notte: era uscita a cercare funghi

Si sono concluse a lieto fine le ricerche di una donna dispersa mentre era alla ricerca di funghi nel comune di Mesoraca, alle falde della Sila Piccola. La donna, originaria della provincia di Lecce, si era addentrata nei boschi insieme a una familiare. Le due si erano divise nel bosco ma la donna non è riuscita a trovare la strada per rientrare a casa. L’allarme è giunto alla stazione Alpina Camigliatello-Sila del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e, su segnalazione dei Vigili del Fuoco locali, è stata attivata d’urgenza una squadra di tecnici che ha avviato immediatamente le ricerche.

I soccorritori sono stati supportati sul posto anche da un tecnico specializzato del Soccorso Alpino per la ricerca con il drone. All’operazione hanno preso parte, garantendo il proprio supporto sul posto, anche i volontari della Croce Rossa Italiana. La svolta decisiva è arrivata grazie alla tecnologia e alla stretta sinergia tra le forze in campo. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad agganciare il telefono cellulare della donna, localizzando con precisione le sue coordinate geografiche. I dati della posizione sono stati immediatamente trasmessi ai tecnici del Soccorso Alpino. Seguendo le tracce fornite, le squadre di terra del Cnsas sono riuscite a raggiungere la ricercatrice di funghi poco prima della mezzanotte. La donna, in buone condizioni generali seppur provata dalla disavventura, è stata riaccompagnata a casa.