Domotek Volley, Sen-ti qua: “orgoglioso di essere a Reggio Calabria. Sono un giocatore duro!”

Il suo nome è Klemen Šen, giovane schiacciatore sloveno dal pedigree internazionale. Classe 2002, 192 centimetri di altezza, Šen arriva sulla sponda dello Stretto dall’ACH Volley Lubiana, club di vertice del campionato sloveno e protagonista in Europa, dove ha maturato importanti esperienze nelle Coppe Europee. Il nuovo arrivo si mette subito a disposizione di mister Polimeni forte di un curriculum che parla già da solo. Giovane, dinamico e già abituato a confrontarsi con i migliori al mondo, Klemen Šen porta in amaranto qualità tecnica, energia e una mentalità vincente maturata tra campionati di vertice e impegni con la Nazionale.

Un innesto che conferma l’ambizione della Domotek di allestire un roster competitivo per affrontare il campionato cadetto, puntando su un mix vincente di esperienza e talento giovanile. “Sono orgoglioso di far parte del mondo Domotek Volley. Sono molto felice ed emozionato di firmare con una squadra come Reggio Calabria. Fin dal primo colloquio con il club ho capito che sarebbe stato perfetto per me – ha dichiarato il pallavolista -. Quindi sono davvero emozionato e felice di far parte di questa bella storia sportiva“.

“Quest’estate è stata piuttosto intensa perché facevo parte della nazionale maggiore slovena. Abbiamo gareggiato in VNL e abbiamo affrontato molte partite impegnative. Per me è difficile ma stimolante far parte della nazionale perché la squadra è davvero forte. Sappiamo cosa significhi indossare quella maglia. Speriamo di vincere le prossime quattro partite, vorremmo conquistare le finali in Cina. Ho acquisito molta esperienza in nazionale e spero di poterla sfruttare al meglio per il mio futuro“.

Che giocatore sono? “Mi descriverei come un giocatore molto duro, che lavora sodo. Mi piace allenarmi tanto. Do sempre il cento per cento e anche qualcosa in più, quindi posso aiutare molto la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo“.

Il nuovo campionato di A2? “Penso che il campionato sarà molto competitivo perché tutte le squadre possono battere chiunque. Sarà una stagione dura. Ho visto che molte squadre hanno ingaggiato ottimi giocatori. Dovremo giocare davvero bene e come gruppo per vincere e raggiungere i nostri obiettivi“.

L’arrivo di Klemen Šen rappresenta dunque un tassello importante nel mosaico che la Domotek sta costruendo con pazienza e ambizione, regalando ai tifosi reggini un motivo in più per sognare in grande.

L’obiettivo dichiarato dalla società è la salvezza, ma l’entusiasmo e la programmazione fanno già sognare un’intera piazza, forte di un PalaCalafiore che nella scorsa stagione ha registrato il tutto esaurito con 7.000 spettatori in occasione della promozione.