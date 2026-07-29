Domotek Volley, parla il nuovo arrivo Alessandro Bruno: “non mi aspettavo questa chiamata, pronto a dare tutto”

La Domotek Volley riparte con un nuovo volto nel roster. Mentre la macchina amaranto si prepara alla prossima stagione nel campionato di Serie A2, la società presenta Alessandro Bruno, giovane atleta in arrivo dalla Sicilia e pronto a mettersi in gioco in una categoria importante. Indicato inizialmente come palleggiatore, il libero catanese ha raccontato le proprie sensazioni tra entusiasmo, ambizione e voglia di lavorare per la squadra. “Sono molto contento di questa notizia e sono pronto a dare tutto me stesso per raggiungere il nostro obiettivo di squadra”, esordisce Bruno, che ammette di non essersi aspettato la chiamata proveniente dalla Calabria. “Sinceramente no, però mi ha fatto molto piacere”.

Pur essendo un nuovo innesto, Alessandro Bruno conosce già bene il mondo della Domotek Volley. Da due anni segue infatti il percorso della formazione amaranto, assistendo anche a numerose partite in diretta e vivendo a distanza alcuni dei momenti più importanti della recente storia del club. “Sono due anni che ormai seguo la squadra, mi sono visto anche molte partite in live. Ho seguito tutta la Coppa Italia, la Supercoppa e la straordinaria gara della promozione”.

Il giovane atleta si descrive come un giocatore generoso e sempre disponibile nei confronti dei compagni, pronto a mettere le proprie energie al servizio del gruppo anche nei momenti più complicati. Un atteggiamento che può rappresentare un valore importante per una squadra chiamata ad affrontare le difficoltà e le sfide della Serie A2. “Sono molto altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri in tutto e per tutto. In campo do tutto me stesso, anche se non si riesce nella vittoria”.

Il rapporto con Mattia Bonanno

Nella nuova esperienza in amaranto Bruno ritroverà anche Mattia Bonanno, compagno di lunga data con il quale ha condiviso esperienze sia sul taraflex sia sulla sabbia del Beach Volley. Bruno è originario di Catania, mentre Bonanno è di Palermo: un legame sportivo costruito nel tempo e destinato ora a proseguire con la maglia della Domotek. Parlando delle caratteristiche del compagno, il libero afferma: “È molto altruista, bravo a muro e nei pallonetti… le mette sempre a terra, quando ero io dietro molte palle cadevano”.

Tra i punti di riferimento della nuova avventura ci sarà il libero titolare Saverio De Santis, che Bruno segue e ammira da due anni. L’obiettivo del nuovo arrivato è sfruttare il lavoro quotidiano in palestra per apprendere da un atleta più esperto e proseguire il proprio percorso di crescita tecnica e personale. “Credo che sia un buonissimo libero. Lo seguo da due anni, lo ammiro. Il mio obiettivo è farmi insegnare e imparare molto da lui”, confessa Bruno.

Dietro l’entusiasmo per questa nuova esperienza c’è anche la fiducia nei confronti di mister Polimeni, che Alessandro Bruno conosce indirettamente attraverso i racconti ricevuti nell’ambiente in cui lavora. Le qualità umane e professionali attribuite al tecnico aumentano l’attesa in vista dell’inizio della preparazione e del campionato. “Nell’ambiente in cui lavoro, mi raccontano sempre che è una brava persona, un grande coach. Mi dicono che ha fatto crescere i giocatori dal punto di vista pallavolistico”.

Il passaggio in Serie A2 rappresenta un salto importante, ma Bruno non vuole vivere la stagione come una semplice comparsa. Il nuovo atleta amaranto è determinato a farsi trovare pronto e a offrire il proprio contributo quando la squadra ne avrà maggiormente bisogno. “Sono carico per aiutare la squadra nei momenti più difficili”. L’appuntamento è adesso con il campionato, con la volontà di crescere, lavorare e conquistare spazio nella nuova Domotek Volley.