Domotek Volley, Lopetrone ai saluti: il messaggio della società è commovente

Operazioni di grande rinnovamento nell’estate della Domotek Volley Reggio Calabria. La stagione da sogno vissuta con 3 trofei in bacheca ha portato in dote anche la promozione in Serie A2, il secondo livello più alto del volley italiano, un campionato di altissimo livello, considerando che la Superlega è ritenuta il campionato più importante al mondo. Una nuova sfida che porta con sé decisioni importanti da prendere per costruire un roster di alto livello.

Decisioni che, a volte, possono essere anche dolorose. È il caso dell’addio a Massimiliano Lopetrone, uno dei giocatori che ha condiviso il percorso con il club reggino fin dalla prima stagione e che, nonostante il minutaggio progressivamente ridotto, è sempre stato una figura importante nello spogliatoio amaranto.

Sui social, la Domotek Volley ha scritto un dolce messaggio rivolto a Lopetrone: “ci sono percorsi che lasciano un segno, perché vengono costruiti giorno dopo giorno. Massimiliano Lopetrone è stato parte della crescita della Domotek Reggio Calabria, condividendo con noi un viaggio iniziato in Serie B e proseguito stagione dopo stagione, sempre con dedizione, spirito di sacrificio e attaccamento a questa maglia. Ogni allenamento, ogni partita e ogni traguardo raggiunto hanno contribuito a costruire un legame che va oltre il campo. Grazie Max, per aver scritto insieme a noi una parte importante della nostra storia. Da parte di tutta la famiglia Domotek, il più sincero augurio per il tuo futuro, con la certezza che questi colori avranno sempre un posto speciale nel tuo percorso. In bocca al lupo, Massimiliano“.