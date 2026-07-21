Domotek Volley, guarda Boiko e Sen: le due nuove stelle amaranto volano ai quarti di VNL 

La Domotek Volley Reggio Calabria può festeggiare un doppio traguardo internazionale di prestigio. I due nuovi talenti del club, Oleksandr Boiko e Klemen Šen, hanno infatti conquistato l’accesso ai Quarti di Finale della Volleyball Nations League 2026 con le rispettive Nazionali, Ucraina e Slovenia. I due atleti, ingaggiati dalla società amaranto per la storica prima stagione in Serie A2, stanno dimostrando tutto il loro valore sul palcoscenico più importante del volley mondiale. Per la Domotek, assistere alle prodezze dei propri giocatori in una competizione che riunisce le migliori 8 squadre del pianeta è un motivo di immenso orgoglio.

Oleksandr Boiko, talentuoso opposto ucraino classe 2005, ha esordito in VNL con la sua Nazionale la sua Ucraina, dopo un percorso brillante nella fase preliminare, se la vedrà nei Quarti di Finale contro la temutissima Polonia, seconda forza del torneo. Anche per Klemen Šen, schiacciatore sloveno classe 2002, l’avventura in VNL è iniziata nel migliore dei modi. Arrivato alla Domotek dall’ACH Volley Lubiana, Šen ha subito impressionato con prestazioni di alto livello. La Slovenia, che ha chiuso la fase preliminare al terzo posto, affronterà la Turchia nei Quarti di Finale. Per entrambi i giocatori, è prevista anche la partecipazione all’Europeo 2026.

Un’emozione che la società non ha nascosto: Un’impresa che inorgoglisce la Domotek, che dopo la tripletta di trofei (Supercoppa, Coppa Italia e promozione in A2) dello scorso anno, si conferma rampa di lancio per talenti in crescita, in ambito italiano ed internazionale.

Sul fronte azzurro, invece, l’Italia del CT Ferdinando De Giorgi, che giocherà al termine del mese di Agosto una tappa al Palacalafiore contro la Germania, ha staccato il pass per le Finals di VNL in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Dopo la terza vittoria consecutiva a Osaka contro Cuba per 3-1, gli azzurri hanno chiuso al quarto posto e nei Quarti affronteranno gli Stati Uniti, una sfida che si preannuncia equilibrata.

Mentre i riflettori sono puntati sulla VNL, in casa Domotek cresce l’attesa per l’inizio della prossima stagione. Legavolley ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie A2 2026-2027, che vedrà i reggini debuttare il 18 ottobre 2026 in una trasferta ostica sul campo della quotatissima Abba Pineto. L’esordio casalingo al PalaCalafiore è fissato per la seconda giornata, il 25 ottobre, contro Brescia. La campagna abbonamenti è aperta e la Volley-Mania è più carica che mai.