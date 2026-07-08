Domotek Volley, fenomenale mister Polimeni! Premiato come miglior allenatore della Serie A3

Un riconoscimento formale che consacra non solo un’annata semplicemente irripetibile ma anche una carriera, che seppur la giovane età, è già ricca di un palmares pazzesco. Da pochissime ore, tramite una missiva ufficiale inviata dal Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Dott. Massimo Righi, è stato annunciato che Antonio Polimeni, tecnico e guida della storica Domotek Reggio Calabria, è stato insignito del prestigioso Premio di Lega “Costa Anderlini” quale Miglior Allenatore del Campionato di Serie A3 Credem Banca per la stagione 2025/2026.

Il premio, assegnato sulla base delle segnalazioni pervenute dalle stesse Società consorziate, verrà consegnato ufficialmente giovedì 16 luglio a Bologna, in occasione dell’evento di Presentazione della Stagione e dei Calendari 2026/2027 al Volley Mercato di Bologna.

Classe 1982, mister Polimeni si è distinto non solo per l’indiscutibile eccellenza sportiva e strategica, ma anche per una profonda dedizione e un altissimo valore educativo.

Sotto la sua guida, la Domotek ha saputo costruire un ambiente solido fondato sul rispetto reciproco, sulla crescita personale e su un viscerale senso di appartenenza, diventando un autentico punto di riferimento per gli atleti e per l’intera comunità reggina.

Un’eccellenza, la sua, già celebrata dal Comune di Reggio Calabria che, nel corso della passata stagione, ne aveva riconosciuto il valore istituzionale conferendogli la massima onorificenza cittadina: il San Giorgio d’Oro.

L’andamento del club nell’annata 2025/2026 ha fatto registrare una vera e propria magia, accompagnata da una sequenza di risultati che entrano di diritto nella storia della pallavolo calabrese. Il merito principale di Mister Polimeni è stato quello di aver saputo plasmare un collettivo straordinario, ricco di grandi individualità ma rigorosamente privo di “primedonne”, dove il “noi” ha sempre prevalso sull'”io”.

La stagione regolare ha costituito la base cementificata su cui edificare l’impresa. Affrontando un avvincente e logorante testa a testa con la corazzata Castellana Grotte, la Domotek ha affilato le proprie armi, forgiando il carattere e la resilienza del gruppo per i momenti decisivi.

Il primo storico snodo è arrivato in Coppa Italia, nella Final Four di Belluno. Trovatisi sotto di due set nella finalissima contro la favorita Conad Reggio Emilia, i ragazzi di Polimeni hanno compiuto una rimonta leggendaria. Ispirata dalla lucida “follia” invocata dal mister durante i timeout, la Domotek ha ribaltato il match vincendo per 3-2 e regalando alla città dei Bronzi il primo storico trofeo nazionale: la Coppa Italia Del Monte di Serie A3.

Il destino ha poi voluto che le due rivali si incrociassero nuovamente nella Supercoppa Del Monte, disputata proprio in casa degli avversari al PalaBigi di Reggio Emilia. Di fronte a un contesto ambientale complicato, ma supportata dal tifo sfrenato di centinaia di sostenitori amaranto giunti da ogni parte d’Italia, la Domotek ha messo in scena una prestazione di regale autorità e cinismo, conquistando il secondo titolo stagionale con la sicurezza di chi è ormai consapevole della propria forza.

Il capolavoro si è infine compiuto nei Playoff. Nonostante le pesanti difficoltà logistiche che hanno minacciato la marcia verso la finale, la squadra ha superato ogni ostacolo. Nell’atto decisivo, davanti a un PalaCalafiore straripante con oltre settemila anime, la Domotek ha giocato la partita della vita. L’ultimo pallone messo a terra dal capitano Laganà ha scatenato il tripudio, sigillando uno storico ed epico Triplete.

Quella della Domotek non è stata semplicemente una vittoria sportiva, ma il riscatto sociale di un popolo che ha smesso di rimpiangere i fasti del passato per rimettersi a scrivere il futuro. Ora, con il Premio “Costa Anderlini” ben saldo in bacheca, Mister Polimeni è pronto, con l’umiltà e la cultura del lavoro che da sempre lo contraddistinguono, a tuffarsi nella programmazione della sua prima esperienza da allenatore esordiente nella prestigiosa categoria di Serie A2, pronto a dividersi tra lo sviluppo strutturale del club e le nuove complesse sfide sul rettangolo di gioco.

Per tutto il resto, per Antonio Polimeni non parla solo il campo ma parlano anche i numeri. 371 presenze in campionati nazionali condite da 276 vittorie e 95 sconfitte con una percentuale di vittorie pazzesca che si avvicina al 75%. Una Coppa Italia, una Supercoppa e cinque promozioni. Per ben otto volte in griglia play off. Non solo nella storia di Reggio Calabria, della Calabria e del Sud, oggi Antonio Polimeni rappresenta essere uno dei migliori allenatori in circolazione su tutto il territorio italiano