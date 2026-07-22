Domotek, è Iervolino show: il nuovo acquisto trionfa anche a San Cataldo nel beach volley ed è Mvp del torneo

Il momento d’oro di Riccardo Iervolino non accenna a fermarsi. Il nuovo acquisto della Domotek Volley, reduce dalla vittoria al Beach Pro Tour Futures di Balikesir insieme a Tobia Marchetto, ha conquistato un altro successo di prestigio nel massimo campionato italiano di beach volley. Domenica 19 luglio, a San Cataldo, in provincia di Lecce, Iervolino ha vinto la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto FIPAV 2026 in coppia con Matteo Marchesan. Il nuovo trionfo arriva a poche settimane dal successo ottenuto in Turchia, dove la coppia azzurra formata da Iervolino e Marchetto, partita come testa di serie numero 15, aveva completato un percorso perfetto con cinque vittorie in altrettanti incontri.

Il torneo maschile di San Cataldo ha offerto spettacolo ed emozioni fino all’ultimo punto. In finale, Iervolino e Marchesan hanno dovuto lottare per superare Michele Luisetto e Fabrizio Mussa. La sfida si è conclusa al tie-break con il punteggio di 2-1: 21-18, 23-25, 15-10. Dopo aver conquistato il primo set e ceduto il secondo ai vantaggi, la coppia vincitrice ha chiuso il confronto nel parziale decisivo. Il successo conferma la versatilità di Iervolino, eletto Mvp della manifestazione nazionale e capace di esprimersi ad alto livello sia nella pallavolo a sei sia sulla sabbia. Il martello bresciano è arrivato alla Domotek Volley dopo una stagione da 408 punti in 23 partite con Castellana Grotte. Le prestazioni ottenute nel beach volley stanno alimentando ulteriormente l’entusiasmo dell’ambiente amaranto in vista della nuova stagione.

La Serie A2 inizierà il 18 ottobre

Il campionato di Serie A2 prenderà il via il 18 ottobre con la trasferta della Domotek Volley contro l’Abba Pineto e si preannuncia come uno dei tornei più competitivi degli ultimi anni. Il rendimento estivo di Iervolino rappresenta quindi un segnale incoraggiante per la formazione amaranto, che si prepara ad affrontare la nuova stagione con uno dei protagonisti più in forma del panorama nazionale. Il prossimo impegno nel circuito nazionale di beach volley è già fissato. Dal 31 luglio al 2 agosto la competizione FIPAV farà tappa a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove sarà assegnata anche la Coppa Italia. La manifestazione offrirà un’altra occasione per vedere all’opera il “fenomeno” Iervolino, che con i risultati ottenuti sulla sabbia sta già facendo sognare i tifosi della Domotek Volley in vista del 2027.