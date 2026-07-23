Disabilità, Giusi Versace presenta in Senato IN-EXON: è il primo esoscheletro gonfiabile al mondo | FOTO

Nuovi importanti traguardi volti al miglioramento della vita delle persone con disabilità sono stati presentati ieri in Senato nel corso di una conferenza stampa voluta dalla senatrice e presidente dell’intergruppo sulla disabilità Giusy Versace, sempre pronta ad aprire le sale di Palazzo Madama a progetti innovativi e rivoluzionari. L’occasione questa volta ha accolto una prima assoluta, ovvero la presentazione del primo esoscheletro gonfiabile al mondo ‘IN-EXON’. Un progetto ‘Made in Italy’, realizzato dall’ingegnere Francesco Boscarino su indicazione dell’amico Edward von Freymann, da 16 anni in sedie a rotelle per lesione midollare, che ha personalmente testato il prototipo. ”Questo progetto è nato per aiutare l’amico Edward – racconta Francesco Boscarino – ma adesso spero davvero di poter aiutare 1 milione di amici nel mondo e siamo contenti perché abbiamo già moltissime richieste”.

L’ESOSCHELETRO – L’idea è nata dall’intuizione di realizzare un dispositivo altamente tecnologico, più leggero, meno complesso di un esoscheletro convenzionale e capace di adattarsi alle esigenze di ciascun corpo. IN-EXON pesa soltanto 1,2kg, può essere facilmente trasportato in uno zainetto, con costi contenuti. L’esoscheletro gonfiabile consente, quindi, alle persone con disabilità motorie e con lesioni midollari di muoversi liberamente in acqua e permette sia di nuotare in totale autonomia e sicurezza che di camminare in posizione eretta, appoggiando il piede a terra. Una vera rivoluzione!

I RELATORI – Oltre all’inventore del progetto, Giusy Versace ha riunito attorno al tavolo dei relatori figure importanti del mondo sportivo paralimpico, istituzionale e sanitario come Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico; Francesco Zaffini, Presidente Commissione 10 Senato, Daisy Pirovano, membro dell’Intergruppo Disabilità e presidente del comitato per la Legislazione del Senato, Laura Simoncini, Direttore Unità Spinale del Montecatone Rehabilitation Institute ed Edward von Freymann, che ha co-creato e sperimentato IN-EXON. Tutti gli intervenuti hanno accolto con grande entusiasmo il progetto.

NUOVA SFIDA – Felicissima Giusy Versace di aver presentato in anteprima questo dispositivo davvero rivoluzionario, ma il suo sguardo è già al futuro e ai prossimi passi da compiere per renderlo davvero accessibile a tutti: ”Questo esoscheletro gonfiabile può davvero migliorare la vita di moltissime persone con disabilità soprattutto a livello spinale e sono davvero molto contenta di aver potuto presentare alla stampa questo progetto davvero innovativo e rivoluzionario. La prossima sfida sarà quella di farlo rientrare nei LEA, affinché possa davvero diventare accessibile a tutti. Sono certa di avere come alleati in questa sfida tanti colleghi del Parlamento, ma soprattutto il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che si è detto molto entusiasta del progetto e i senatori Roberto Marti, Francesco Zaffini, presidenti rispettivamente della commissione 7ª e 10ª del Senato, e molti altri colleghi. Non nascondo che mi ha incuriosito al punto che vorrei provarlo anch’io, dato che in acqua con le mie protesi vado a fondo e non riesco a nuotare.”