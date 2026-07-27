Dietro la chioma di Cucurella, il segreto che ha commosso il mondo

Come nel mito di Sansone, si potrebbe pensare che la forza di Marc Cucurella (difensore della nazionale spagnola che ha di recente conquistato il titolo mondiale di football) risieda nella sua folta chioma. Ma la realtà è ancora più profonda e personale. Dietro quel tratto inconfondibile che ha conquistato il pianeta c’è un filo d’oro intrecciato d’amore, devozione e tenera paternità.

L’amore per il piccolo Mateo

Se da bambino era la madre a volerlo riconoscere a prima vista mentre rincorreva i suoi primi sogni su un campo di periferia, oggi quei ricci sventolano per una missione ancora più grande e dolce. La vera ragione, quella che scalda il cuore e fa salire le lacrime agli occhi, si chiama Mateo, il suo primogenito, affetto da autismo. Per quel bambino speciale che guarda il mondo con occhi speciali, la chioma del padre è una bussola d’amore, una stella polare che brilla tra la folla dello stadio e attraverso lo schermo di casa. In mezzo ai giocatori che corrono, Mateo sa sempre, in ogni istante, dove si trova il suo eroe.

Persino quando si è tinto i capelli di rosso per onorare la promessa dopo il trionfo con la Spagna a Euro 2024, quel gesto è stato una meravigliosa fiammata di gioia regalata soprattutto ai suoi cari.

Un faro che va oltre il novantesimo minuto

Quando Marc Cucurella calpesta l’erba verde, la sua corsa si trasforma in una dedica costante. Non corre soltanto per la maglia, per la gloria, per i famigliari in generale, o per il ruggito dei tifosi: corre soprattutto per un pubblico speciale di un solo spettatore. In quel movimento di ricci che sventola al vento c’è la promessa incrollabile di un padre: “Ovunque tu sia, guardami. Io sono qui per te”. Questa è la forza dell’amore e il trionfo del cuore che sa farsi visibile. Un legame indissolubile e profondo: la storia di un uomo che ha trasformato la sua immagine nel faro più lucente per guidare e abbracciare il suo bambino.

La vittoria più bella è quella dello spirito

… E poi, il più delle volte, quando l’arbitro fischia la fine della partita, le barriere tra il campo e gli spalti crollano. I suo piccoli figli corrono sull’erba e lo raggiungono al centro del rettangolo di gioco. Marc si piega sulle ginocchia per lasciarsi travolgere dai loro abbracci. In un secondo, Mateo, Rio e Bella gli sono addosso: le loro piccole mani si arrampicano ansiose tra quei riccioli inconfondibili per stringerlo forte, mentre lui li avvolge in un unico, immenso abbraccio, nascondendo il viso tra le loro spalle. In quel momento, sotto gli occhi di migliaia di spettatori, accade qualcosa di molto straordinario e che va oltre le semplici contingenze umane. Quei capelli, nati per appagare lo sguardo protettivo di una madre, diventano il rifugio perfetto in cui i suoi figli ritrovano il loro eroe. La dimostrazione più dolce e potente che la vittoria più bella non è una coppa alzata al cielo, ma il calore di quel groviglio di ricci e braccia capaci di fermare il tempo.