Dieta Mediterranea e salute, Coldiretti porta i prodotti locali negli ospedali della Calabria

Dall’olio contraffatto che subisce manipolazioni e che viene miscelato per farlo diventare extravergine, passando per il grano trattato con il glifosate in pre-raccolta, una pratica consentita in altri Paesi extra-ue e vietata in Italia. E poi gli ultraformulati, energy drink, barrette proteiche, snack salati e merendine. Tutti cibi che ammalano e mettono seriamente a rischio la salute soprattutto dei più giovani. Da questa emergenza sanitaria nasce l’alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani come primo fronte della prevenzione. Per la prima volta nella storia della sanità nazionale, con l’iniziativa “Campagna Amica per la Salute” pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini all’interno di oltre 70 ospedali in tutta Italia (https://www.coldiretti.it/wp-content/uploads/2026/07/ELENCO-OSPEDALI-.pdf) hanno trovato prodotti agricoli freschi, locali, stagionali e tracciati.

In Calabria dalle ore 8.00 alle 13.00 i mercati contadini di Campagna Amica sono stati presenti negli ospedali

In Calabria dalle ore 8.00 alle 13.00 i mercati contadini di Campagna Amica sono stati presenti nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza “SS. Annunziata”, nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – P.O. “Pugliese” e al G.O.M. di Reggio Calabria – P.O. “Morelli”. Nelle tre strutture si sono svolte tavole rotonde e momenti di confronto con medici, rappresentanti delle aziende ospedaliere, dirigenti Coldiretti e organi di stampa sul tema “Il cibo locale come strumento di prevenzione: qualità, origine e salute”, insieme al percorso della salute con i produttori di Campagna Amica e alla distribuzione di macedonia, frutta fresca, succhi di frutta a Km0 e agrigelati. Sono state allestite anche per l’occasione esposizioni cibi ultraformulati, contrapposti ai benefici della Dieta Mediterranea.

Ultraformulati e prodotti con additivi per un italiano su due (45%)

Secondo il report Coldiretti-Censis “Mangiare bene per vivere meglio”, presentato nella giornata a Roma, “il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Il fenomeno assume proporzioni ancora più allarmanti tra i giovani. Il 61% consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 47% merendine, il 39% dolciumi, il 35% barrette proteiche e il 29% energy drink, una quota quasi nove volte superiore a quella registrata tra gli anziani”.

“Quella di oggi con Coldiretti, Campagna Amica e Fondazione Aletheia è un’iniziativa senza precedenti che sancisce una nuova alleanza tra agricoltura e medicina, fondata sulla prevenzione attraverso una corretta alimentazione come primo presidio di salute – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto. – È da qui che Coldiretti rilancia la propria battaglia sindacale e culturale: difendere il lavoro degli agricoltori vuol dire difendere anche la salute dei cittadini, riportando il cibo naturale e la Dieta Mediterranea al centro delle politiche pubbliche di prevenzione e contrastando un modello alimentare dominato da prodotti ultraformulati, troppo spesso sostenuti da campagne di marketing molto più forti dell’informazione nutrizionale. Senza dimenticare che per portare cibo sano sulle tavole degli italiani, gli agricoltori devono essere messi nelle migliori condizioni possibili per produrlo, a partire dalla tutela del loro reddito”.

In tutte e tre le città sono stati inoltre donati alle strutture ospedaliere cesti di prodotti di eccellenza delle aziende di Campagna Amica, con produzioni rappresentative del territorio e a chilometro zero. A Cosenza la consegna è stata effettuata da una delegazione di imprenditori di Coldiretti Giovani Impresa Calabria, guidata dal delegato nazionale dei Giovani e presidente provinciale di Coldiretti Cosenza Enrico Parisi; a Catanzaro e Reggio Calabria dalle delegazioni guidate dai rispettivi presidenti provinciali, Fabio Borrello e Federica Basile.

Le voce dei protagonisti dell’evento odierno

La Dott.ssa Maria Capellupo, Dietista PP.OO. “Pugliese-De Lellis” – Catanzaro, ha affermato: “la collaborazione tra istituzioni sanitarie e realtà del territorio, quindi un approccio olistico alla sicurezza alimentare che abbracci la filiera dal produttore al consumatore, è fondamentale per garantire la qualità, la trasparenza e la sostenibilità. Rappresenta un valore aggiunto per sviluppare percorsi di prevenzione efficaci e promuovere scelte alimentari consapevoli, dimostra che la salute è il risultato di una rete di competenze che mette al centro la persona. Il Made in Italy, in questo contesto, assume un significato che va oltre l’eccellenza gastronomica. Identifica qualità delle produzioni, tracciabilità, biodiversità, rispetto delle tradizioni, della stagionalità, tutela del territorio e valorizzazione del lavoro degli agricoltori, principi cardine della dieta mediterranea. È importante, quindi, promuovere un patrimonio che identifica il nostro Paese nel mondo, insieme all’agricoltura biologica naturale e sostenibile, in circuiti come “Campagna Amica”, promossa e supportata direttamente da Coldiretti”.

La Dr.ssa Achiropita Curti, Dirigente Medico Endocrinologia e Diabetologia – Azienda Ospedaliera di Cosenza “S.S. Annunziata”, ha evidenziato: “la salute nasce anche dalle scelte che compiamo ogni giorno a tavola. Per questo iniziative come ‘Campagna Amica per la Salute’ rappresentano un modello virtuoso di prevenzione, perché avvicinano il mondo della produzione agricola di qualità a quello della sanità, mettendo al centro il benessere della persona. Consumare alimenti freschi, di stagione, locali e tracciabili significa non solo valorizzare le eccellenze del nostro territorio, ma anche adottare uno stile alimentare coerente con i principi della Dieta Mediterranea, riconosciuta dalla comunità scientifica come uno dei più efficaci strumenti di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. L’ospedale non è soltanto un luogo della cura, ma può e deve diventare anche uno spazio di educazione alla salute. Il mercato degli agricoltori all’interno dell’Annunziata è un messaggio concreto a pazienti, operatori sanitari e cittadini: la prevenzione inizia prima della malattia e passa anche attraverso un’alimentazione consapevole”.

Il Dr. Eugenio Alessi, Direttore f.f. Diabetologia ed Endocrinologia G.O.M. di Reggio Calabria, ha puntualizzato: “l’alimentazione riveste un ruolo fondamentale nella gestione della salute pubblica e nella prevenzione delle patologie croniche cosiddette “non trasmissibili”, come l’obesità, il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa ecc. La correttezza delle abitudini alimentari non si valuta solamente in termini di quantità (il bilancio fra calorie assunte e calorie consumate), ma soprattutto in termini di qualità: esistono dati allarmanti sul consumo di alimenti ultra-processati, ovvero cibi arricchiti di zuccheri, grassi e additivi industriali (merendine, bibite zuccherate, fast-food, ecc.), che spesso rappresentano oltre il 50% delle calorie assunte, specie nei bambini e negli adolescenti, e si associano all’incremento del rischio di sviluppare obesità, diabete e persino alterazioni della struttura cerebrale. Incrementare il consumo di cibo sano, per nulla o scarsamente processato ed a chilometro zero, rappresenta una priorità ai fini della corretta gestione della salute dei cittadini e della prevenzione, in particolar modo in una regione come la Calabria, che presenta tassi fra i più alti in Italia di obesità, sia nella popolazione adulta che nell’infanzia e, allo stesso modo, vede una prevalenza del diabete fra le più elevate in Italia, ovvero l’8.5% (dati ISTAT 2023, media nazionale 6,2%). Un plauso, pertanto, va rivolto all’iniziativa “Campagna Amica per la Salute”, promossa da Coldiretti, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle abitudini alimentari per la prevenzione e la gestione di moltissime patologie, sfruttando una delle fortune della nostra Regione, ovvero la biodiversità e la ricchezza dell’agricoltura del nostro territorio”.