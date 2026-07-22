Decoro urbano e mobilità: le proposte di “Sensazioni Emergenti” per migliorare Reggio Calabria

L’Associazione Culturale “Sensazioni Emergenti” ha rivolto una lettera formale al Sindaco e all’Amministrazione di Reggio Calabria contenente alcune proposte per il miglioramento di Reggio Calabria sotto il profilo del decoro urbano e della mobilità. Richiesta l’istituzione delle Guardie Ambientali Volontarie e una navetta di collegamento per il cimitero monumentale. Di seguito la nota stampa inviata alla redazione di StrettoWeb.

“Nuove idee e proposte concrete per stimolare il miglioramento della vivibilità cittadina sono quelle che come Associazione Culturale “Sensazioni Emergenti” abbiamo ritenuto di dover trasmettere con una nota ufficiale al Sindaco e agli amministratori competenti, offrendo il nostro contributo costruttivo per rispondere ad alcune criticità avvertite dalla cittadinanza sul fronte del decoro urbano e della mobilità.

Le proposte trasmesse con Pec agli organi amministrativi sono state le seguenti:

Istituzione delle Guardie Ambientali Volontarie: Un corpo di cittadini volontari, formalmente titolato e coordinato dal Comune, con il compito di vigilare e presidiare piazze, spiagge, lidi e gli angoli più sensibili della città.

L’obiettivo è prevenire il degrado e stimolare la cittadinanza attiva nel mantenere pulito e decoroso il territorio ad un costo zero per l’Amministrazione.

Una linea bus navetta Stazione Lido – Cimitero: La richiesta di istituire un collegamento rapido e frequente (con tempi di attesa stimati tra i 10 e i 15 minuti) tra la parte bassa e storica della città (Stazione Lido) e la parte alta (Cimitero di Reggio Calabria).

Questo servizio permetterebbe di decongestionare il traffico veicolare e garantirebbe, in particolare agli anziani e a chi non dispone di un mezzo proprio, la possibilità di andare a trovare i propri cari defunti in totale comodità, almeno una volta alla settimana.

Ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale voglia accogliere con favore queste nostre istanze, traducendole in interventi concreti ed utili per lo sviluppo e il miglioramento cittadino, essendo le stesse, soluzioni semplici, ma di grande impatto sia per la tutela dell’ambiente sia per il potenziamento della mobilità urbana“.