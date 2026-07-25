Decollatura, i Carabinieri incontrano i giovani al campo scuola della Protezione Civile

Nella mattinata di giovedì 23 luglio 2026, presso il Campo Scuola organizzato dalla Protezione Civile – “Nucleo Emergenze Reventino Savuto” in Loc. Gesariello di Decollatura (CZ), i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli (CZ) hanno intrattenuto i circa 30 ragazzi partecipanti al progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” con una lezione sul tema della legalità. L’evento, al quale hanno partecipato sia il Comandante della Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli che il Comandante della Stazione Carabinieri di Decollatura, è iniziato con la solenne cerimonia dell’alzabandiera alla quale hanno preso parte, con sentito orgoglio, tutti i ragazzi presenti che hanno cantato l’Inno di Mameli.

Nel loro intervento, i militari hanno affrontato temi di grande attualità quali la sicurezza stradale, l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool, il corretto utilizzo dei social network, oltre a richiamare l’attenzione sulla necessità del rispetto reciproco sia nella comunità scolastica che in tutte le altre realtà quotidiane; è stato inoltre rinnovato l’impegno dell’Arma nella vicinanza ai più giovani, con l’obiettivo di diffondere i sentimenti di solidarietà reciproca, con l’obiettivo di prevenire l’egoismo, l’isolamento giovanile e le devianze.

Particolare interesse ed entusiasmo ha suscitato la dimostrazione operativa dei militari delle Unità Cinofile di Vibo Valentia, inquadrate nello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. Questi ultimi hanno offerto una spettacolare dimostrazione delle tecniche di utilità e difesa del cane, spiegando le modalità di addestramento e l’importanza della collaborazione uomo-animale nelle operazioni di ordine e sicurezza pubblica. L’incontro ha rappresentato un significativo momento di dialogo tra il mondo giovanile e quello delle Istituzioni, volto a rafforzare nei ragazzi il senso civico, un responsabile approccio ai doveri, il valore della collaborazione, nonché il senso di solidarietà ed appartenenza alla comunità.