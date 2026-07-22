“Decisi a difendere ancora l’Italia”, evento di Fdi a Belvedere Marittimo

“Decisi a difendere ancora l’Italia”. Un Paese più sicuro, un’economia che torna a crescere, più occupazione, sostegno concreto alle famiglie e un Governo stabile che continua a lavorare con serietà per l’interesse nazionale. Di tutto questo parleremo sabato 25 luglio, alle ore 21:00, in Piazza Amellino a Belvedere Marittimo, in un momento di confronto aperto con amministratori, dirigenti e rappresentanti di Fratelli d’Italia“, c’è scritto in una nota.

“Sarà l’occasione per raccontare i risultati raggiunti, confrontarci sulle sfide che ci attendono e ribadire un principio che guida ogni nostra azione: la politica deve essere tra la gente, ascoltare i territori e trasformare le esigenze dei cittadini in azioni concrete. Concluderanno la serata Galeazzo Bignami e Carlo Fidanza, insieme ai parlamentari, ai consiglieri, agli assessori e ai dirigenti del nostro partito. Condividere idee, impegno e la visione di un’Italia sempre più forte, sicura e protagonista”, conclude la nota.