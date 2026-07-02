“Decidiamo!”, AVS porta anche a Reggio Calabria la piattaforma partecipativa per costruire il programma politico

Alleanza Verdi e Sinistra lancia anche a Reggio Calabria “Decidiamo!”, la piattaforma digitale partecipativa nata per costruire il programma politico insieme alla propria base e ai cittadini. L’iniziativa consente agli elettori di proporre idee e discutere soluzioni su alcune delle principali tematiche del dibattito pubblico. Il momento di confronto pubblico è fissato per venerdì 3 luglio, alle ore 18, presso piazza Camagna, dove sarà allestito un gazebo informativo. Al banchetto verranno distribuiti moduli per compilare un questionario anonimo, attraverso il quale ogni cittadino potrà indicare i punti programmatici che vorrebbe vedere inseriti nel programma di Governo del Centro Sinistra.

La piattaforma si articola attorno alla partecipazione attiva: iscriversi al sito Decidiamo permette di compilare sondaggi, inserire proposte e votare le soluzioni migliori, contribuendo così a plasmare le politiche del partito. Le discussioni si concentrano su questioni cardine come giustizia sociale e climatica, transizione ecologica, politiche abitative, lavoro, sanità pubblica e redistribuzione della ricchezza. L’obiettivo dell’iniziativa è creare un’alleanza sociale e un programma condiviso e trasparente, capace di rispondere concretamente ai bisogni del Paese.

Chi preferisce interagire online può collegarsi alla piattaforma www.decidiamo.com e intervenire sulle diverse tematiche in oggetto, seguendo l’evoluzione della piattaforma stessa. Al banchetto di venerdì, inoltre, sarà possibile richiedere anche la tessera 2026 del partito o semplicemente rinnovarla.