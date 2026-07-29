De Luca lancia le liste per la Sicilia: primi dodici pionieri a Palermo | NOMI

Si è svolta oggi, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, la prima conferenza stampa dedicata alla presentazione dei pionieri delle liste del progetto “De Luca Sindaco di Sicilia”. Un percorso che parte da Palermo e che proseguirà nei prossimi giorni a Catania e Messina, con l’obiettivo di costruire sui territori una squadra composta da amministratori locali, rappresentanti della società civile, professionisti, imprenditori e volontari pronti a sostenere il Governo di Liberazione della Sicilia. Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i primi dodici pionieri del progetto “De Luca Sindaco di Sicilia”: Giusy Badalamenti, Francesco Bondì, Antonio De Luca, Loredana Falcone, Giovanna Stefania Munafò, Mauro Pantò, Salvina Profita, Claudio Sala, Claudia Serio, Alfredo Siino, Salvatore Testaverde e Ivan Trapani, che hanno scelto di aderire al percorso politico promosso da Cateno De Luca in vista delle prossime elezioni regionali.

De Luca: “giornata importante perché sfidiamo le vecchie prassi della politica”

“Oggi è una giornata importante perché sfidiamo le vecchie prassi della politica e il metodo di chi attende fino all’ultimo momento per capire dove conviene candidarsi. Prima guardano chi sarà il candidato presidente, poi fanno i conti, verificano le liste e soltanto alla fine decidono dove collocarsi per tentare di essere eletti. Noi abbiamo scelto una strada completamente diversa”, dichiara il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. “Abbiamo chiesto a coloro che credono realmente nel nostro progetto di manifestare pubblicamente il proprio sostegno e di iniziare subito un percorso di militanza. Per coinvolgere gli altri bisogna prima conoscere e metabolizzare i contenuti del progetto che si intende rappresentare. Non ci facciamo condizionare dalla data delle elezioni e non ci facciamo dettare i tempi da nessuno. Iniziamo adesso con donne e uomini di buona volontà che, al di là delle legittime ambizioni personali, hanno scelto di sposare alla luce del sole il nostro modello di Sicilia”, evidenzia.

De Luca ha ribadito che il progetto politico avrà un’impronta autonomista, civica e progressista

De Luca ha ribadito che il progetto politico avrà un’impronta autonomista, civica e progressista, “con al centro i territori, il ruolo degli enti locali e un nuovo modello di governo regionale fondato sulla concretezza e sulla buona amministrazione”. “Le liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Sud Chiama Nord” saranno chiuse ai deputati uscenti e aperte a chi rappresenta le istituzioni municipali, la società civile, il mondo dell’impresa e del volontariato. Vogliamo liste competitive, ma la competitività non si misurerà soltanto sulla base delle aspirazioni personali. Chi intraprende questo percorso dovrà dimostrare di avere una rete reale di sostegno e la capacità di contribuire alla crescita del progetto”, sottolinea.

Per i candidati delle province di Palermo, Catania e Messina è previsto l’obiettivo di raggiungere almeno 500 soci sostenitori entro il 30 novembre. La soglia sarà di 300 soci per Trapani, Agrigento e Siracusa e di 100 soci per Enna, Caltanissetta e Ragusa. “Da oggi inizia anche un percorso di studio, formazione e confronto reciproco. La nostra campagna elettorale si svolge alla luce del sole e il nostro consenso nasce dal buon governo, dalle azioni concrete e dai risultati raggiunti. Vogliamo valorizzare le persone, le loro competenze, le loro storie e gli obiettivi che intendono perseguire per la Sicilia“, puntualizza De Luca.

Nel corso dell’incontro De Luca ha inoltre annunciato che entro il 31 ottobre saranno chiuse le liste “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Sud Chiama Nord”, mentre il mese di agosto sarà dedicato alla strutturazione politica e organizzativa del Governo di Liberazione, sia a livello regionale sia provinciale. “La differenza non la farà il candidato inserito all’ultimo secondo, ma la nostra strategia e il consenso dei siciliani. Stiamo costruendo una squadra che parte dai territori e che avrà due pilastri: il progetto programmatico e strategico del Governo di Liberazione e la struttura politica ed elettorale di Sud Chiama Nord. Il nostro sogno resta quello di presentare quattro liste. Noi siamo oggi il baricentro della politica siciliana e continueremo ad andare avanti senza cercare protezioni e senza attendere il permesso di nessuno”, conclude De Luca.