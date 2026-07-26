De Luca lancia il progetto “Sindaco di Sicilia”: prime presentazioni a Palermo, Catania e Messina

Il progetto politico del “Governo di Liberazione” entra in una nuova fase. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha annunciato le prime tre date in cui saranno presentati i cosiddetti pionieri delle quattro liste collegate al progetto “De Luca sindaco di Sicilia”. Le tappe indicate riguardano le tre principali città siciliane coinvolte in questa prima fase organizzativa: Palermo, Catania e Messina. Gli appuntamenti sono stati fissati rispettivamente per il 29 luglio, il 3 agosto e il 6 agosto.

Governo di Liberazione, il progetto prosegue in Sicilia

L’annuncio conferma la prosecuzione del progetto del Governo di Liberazione, che individua in Cateno De Luca il proprio principale riferimento politico. Dopo la definizione dell’iniziativa, l’attenzione si sposta adesso sui territori e sulle persone chiamate a rappresentare le quattro liste previste dal progetto. Il passaggio annunciato da De Luca riguarda infatti la presentazione dei primi aderenti, definiti “pionieri”, che prenderanno parte al percorso politico. Si tratta, secondo quanto comunicato, delle prime figure che saranno presentate pubblicamente nell’ambito delle liste legate al progetto De Luca sindaco di Sicilia. Le tre date rappresentano quindi il primo momento pubblico di una fase che punta a svilupparsi nelle principali aree dell’Isola. Palermo, Catania e Messina diventano i primi punti di riferimento territoriali di un’iniziativa che intende strutturarsi attraverso quattro liste.