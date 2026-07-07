DDL sulla filiera del grano duro: definito il percorso all’ARS. Sud Chiama Nord: “verso l’approvazione con un iter rapido

Il gruppo parlamentare di Sud Chiama Nord accoglie con soddisfazione la calendarizzazione dell’iter: il disegno di legge sarà esaminato martedì 14 luglio dalla III Commissione “Attività Produttive”, presieduta da Gaspare Vitrano, per il parere di competenza. Successivamente, martedì 21 luglio, passerà alla II Commissione “Bilancio”, presieduta da Letterio Dario Daidone, per la verifica della copertura finanziaria, passaggio propedeutico alla calendarizzazione in Aula. Entro fine luglio il Parlamento Siciliano potrà approvare questo disegno di legge reagendo concretamente al grido di dolore del mondo agricolo.

“Ringraziamo il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e i Presidenti delle Commissioni Attività Produttive e Bilancio, Gaspare Vitrano e Letterio Dario Daidone, per la disponibilità e la collaborazione istituzionale dimostrate nel definire un percorso chiaro e celere che consentirà di portare rapidamente il provvedimento all’esame dell’Aula“, dichiara il gruppo parlamentare di Sud Chiama Nord. “Il disegno di legge rappresenta una risposta concreta alle esigenze del comparto cerealicolo siciliano. Grazie alla copertura finanziaria già individuata e al cronoprogramma definito, ci sono oggi tutte le condizioni per giungere in tempi brevi all’approvazione di una norma strategica per sostenere la filiera del grano duro, valorizzare la produzione siciliana e rafforzare la competitività delle imprese agricole dell’Isola”.