Davi: “Rocco Morabito al concerto degli One Direction durante la latitanza: il caso scuote Uruguay e Brasile”

“La partecipazione di Rocco Morabito al concerto degli One Direction tenutosi il 6 maggio 2014 allo stadio Centenario di Montevideo, quando il boss era uno dei latitanti più ricercati al mondo, svelata dal sito DAGOSPIA, ha fatto scalpore nei media uruguaiani e brasiliani. La stampa uruguaiana si chiede come si stato possibile che nel 2014 il boss abbia potuto intrufolarsi al concerto senza essere scoperto da nessuno. È il quotidiano online Montevideo Portal che se lo chiede in un pezzo dal titolo eloquente: “Morabito un Directioner? Sostengono che si sia intrufolato a un concerto degli One Direction a Montevideo”. La testata parla anche di un’indagine in corso che ha coinvolto un narcotrafficante e l’ex direttore della Polizia Nazionale uruguaiana: «Nel 2025, Silvia Porteiro, procuratrice di Montevideo, ha archiviato l’indagine sui trasferimenti del narcotrafficante Gerardo González Valencia all’ex carcere centrale per incontrare Rocco Morabito in relazione all’evasione dell’italiano”. E’ quanto inviato alla stampa dal massmediologo Klaus Davi.

“In tale contesto, l’ex direttore della Polizia Nazionale Mario Layera era stato incluso tra gli indagati fin dal 2022 nell’inchiesta sulle uscite di González Valencia —mentre era detenuto in una sede della Guardia Repubblicana—, inchiesta che è stata archiviata perché “non è emersa alcuna responsabilità penale nei fatti oggetto dell’inchiesta”. L’inchiesta su González Valencia è stata aperta dopo che la Procura ha appreso che il narcotrafficante “aveva avanzato ogni sorta di richiesta alla Guardia Repubblicana, comprese quelle relative alla sua salute, ai contatti con il mondo esterno, alle visite in generale e alle visite coniugali”. Tuttavia, l’ente pubblico ha stabilito che i funzionari del Ministero dell’Interno indagati sul caso non erano responsabili. La Procura generale ha chiarito che l’indagine sulla fuga di Morabito è ancora in corso. L’agenzia non fornirà ulteriori dettagli, in quanto l’indagine è riservata». Ma i media uruguaiani si chiedono anche: “A che punto sono invece le indagini in Italia sui complici della lunga latitanza di Morabito?”. Intanto i principali telegiornali del Paese rilanciano la notizia” conclude Davi.