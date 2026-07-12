Danza Sportiva, straordinario successo per una coppia reggina ai Campionati Italiani FISDEM di Rimini: il toccante ringraziamento alla maestra Francy Surace

La città di Reggio Calabria torna a brillare nel panorama sportivo nazionale grazie alle straordinarie performance dei suoi atleti. Nei giorni scorsi, la suggestiva cornice di Rimini ha ospitato i prestigiosi Campionati Italiani FISDEM, la Federazione Danze Sportive e Sport Musicali. Tra le numerose eccellenze giunte da ogni angolo della penisola per contendersi il titolo, si sono distinti in modo netto due talentuosi ballerini reggini, Patrizia Polimeni e Antonello Romeo. In una toccante testimonianza affidata a StrettoWeb per rendere pubblico questo importante traguardo, la coppia ha espresso tutta la propria gioia per aver portato in alto i colori della propria terra, regalando una grandissima soddisfazione all’intera comunità reggina. I due atleti hanno infatti disputato una competizione di altissimo livello, riuscendo a superare turni su turni fino a raggiungere l’agognata semifinale nella complessa categoria Senior V Classe A. Al termine di gare intense ed emozionanti, si sono posizionati al 9° posto assoluto, un risultato di immenso prestigio considerando la foltissima partecipazione che ha visto scendere in pista ben 82 coppie provenienti da tutta Italia.

L’accesso alla classe Internazionale AS: il frutto di sacrificio e dedizione

Questo brillante traguardo non è certamente frutto del caso, ma rappresenta il logico coronamento di un lungo percorso fatto di innumerevoli ore di allenamento, di costanza inossidabile e di una profonda passione per la danza sportiva. Per i due atleti reggini, l’ottimo piazzamento ottenuto ai campionati nazionali assume i contorni di un vero e proprio trampolino di lancio: grazie a questa magnifica performance, infatti, Patrizia e Antonello “decollano” ufficialmente nella prestigiosissima classe Internazionale AS, il livello di eccellenza assoluta per i danzatori. I diretti interessati, commentando il percorso di sacrifici e la determinazione necessaria per il futuro, hanno dichiarato apertamente a StrettoWeb: “Siamo consapevoli che questo risultato comporterà tanto duro lavoro, ma siamo contentissimi e molto motivati a fare sempre meglio“.

Il commosso tributo alla maestra Francesca Surace e alla scuola Lady Francy

Dietro ogni grande impresa sportiva si nasconde sempre una guida sicura, capace di ispirare, correggere e valorizzare il talento dei propri allievi. Proprio per questo motivo, i neo-promossi atleti internazionali hanno voluto dedicare uno spazio speciale e pubblico per esprimere la loro profonda gratitudine a chi li ha accompagnati passo dopo passo. Rivolgendosi alla propria insegnante e alla scuola di ballo che ha creduto in loro, Patrizia e Antonello hanno voluto affidare alle cronache queste precise parole di riconoscimento: “Un grazie di cuore alla nostra maestra Francesca Surace della scuola Lady Francy che ha creduto in noi e ci ha supportato su ogni minuto di questa meravigliosa esperienza. La sua correttezza, professionalità, onestà ed il grande amore per il suo lavoro sono doti fondamentali nel mondo sportivo. Ad maiora Francy“. Un tributo sincero che suggella un legame indissolubile tra sport, passione e crescita personale.