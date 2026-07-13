Dama, i giovani reggini protagonisti ai Campionati italiani di Chianciano Terme

Ottimi risultati per i giovani damisti calabresi ai Campionati italiani disputati il 10, 11 e 12 luglio 2026 a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Nella città termale si sono svolti il 62° Campionato Italiano individuale di Dama Internazionale, il 29° Campionato Italiano individuale – Specialità Lampo e il 25° Campionato Italiano individuale – Specialità Semilampo. Sotto la supervisione del direttore di gara Alessio Mecca, i 36 damisti partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi.

Particolarmente significativa l’affermazione dei damisti di Calabria, con i giovanissimi talenti reggini protagonisti nelle diverse specialità. Domenico Martino, dell’ASD Nuovi Orizzonti RC, giovanissimo prodigio reggino riconosciuto a livello nazionale e già presente in gare europee, ha conquistato il terzo posto nel Campionato Italiano individuale di Dama Internazionale ed è stato promosso nella Categoria Regionale.

Vincenzo Mandalari, dell’ASD Bovese – Luigi Condemi, giovanissimo talento dell’Area Grecanica riconosciuto a livello nazionale, ha ottenuto il secondo posto sia nel Campionato Italiano individuale di Dama Internazionale sia nel Campionato Italiano individuale – Specialità Lampo. Giovanni Martino, dell’ASD Nuovi Orizzonti RC, giovanissimo prodigio reggino riconosciuto a livello nazionale e presente in gare europee, ha raggiunto il terzo posto sia nel Campionato Italiano individuale – Specialità Lampo sia nel Campionato Italiano individuale – Specialità Semilampo.

Il confronto con i circoli italiani

Per i damisti reggini si è trattato di un vero e proprio trionfo nel confronto con i numerosi circoli italiani presenti, provenienti da Bari, Bergamo, Brescia, con più società, Brindisi, Latina, Lecce, Livorno, Novara, Roma, Savona e Verona.

Alla premiazione è intervenuto Claudio Ciampi, vicepresidente della Federazione Italiana Dama e damista pluripremiato, in rappresentanza del presidente Carlo Bordini. Ciampi si è congratulato con tutti i partecipanti, gli organizzatori, gli arbitri e le famiglie dei giocatori. Ha inoltre sottolineato come sia ormai assodato che questo “sport della mente” sia virtuoso, poiché, tra i numerosi benefici, aumenta la concentrazione, la pazienza e la capacità di calcolo.