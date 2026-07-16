Dalla Calabria la scoperta sui gabbiani “pescatori”: usano pane e pizza come esca

Una strategia di caccia rarissima nel mondo animale è stata ora osservata per la prima volta anche nel gabbiano reale: un video girato durante un pranzo in riva al mare in Calabria documenta un esemplare di questa specie mentre usa pezzetti di pane e pizza come esca per attirare e catturare i pesci. La scoperta si deve a un gruppo di ricercatori italiani guidato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che l’ha pubblicata sulla rivista Behaviour. Lo studio, al quale ha partecipato anche l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, mostra l’intelligenza e la flessibilità cognitiva dei gabbiani reali, che potrebbero aver appreso questo comportamento complesso grazie alla vicinanza con l’uomo.

“Assistere a quella scena dal vivo è stato incredibile“, commenta Antonino Costantino del Centro siciliano di Messina della Stazione Anton Dohrn, tra gli autori della ricerca coordinata da Piero Amodio: “Dopo essersi posizionato su uno scoglio, un esemplare che teneva un pezzetto di cibo nel becco, invece di inghiottirlo, lo ha adagiato delicatamente in acqua, proprio come farebbe un pescatore con la sua esca. Ho capito subito l’importanza di quello che stava accadendo – dice Costantino – e ho preso il cellulare per immortalare il momento con un video”. Secondo gli autori dello studio, la nascita di questa straordinaria innovazione comportamentale potrebbe essere strettamente legata all’interazione con l’uomo. I posti in cui le persone distribuiscono cibo alla fauna marina creano, di fatto, un laboratorio a cielo aperto, dove i gabbiani hanno accesso a potenziali esche e, ancora più importante, hanno il tempo e il modo di sviluppare sofisticate associazioni cognitive tra la presenza del cibo galleggiante e l’arrivo dei pesci”. “Le innovazioni sono eventi rari e preziosi da documentare”, aggiunge Amodio: “È attraverso questi episodi che si manifesta la straordinaria flessibilità del comportamento animale e che possiamo comprendere meglio i processi che permettono alle specie di adattarsi a un ambiente in continua trasformazione“.