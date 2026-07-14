Dal San Raffaele alla Calabria, la scommessa del professor Fresilli: “un talento della medicina sceglie Cosenza”

“Ha lasciato uno dei più prestigiosi ospedali universitari d’Italia per scommettere sulla Calabria. È la scelta del professor Stefano Fresilli, anestesista e rianimatore, laureato in Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma a soli 23 anni con il massimo dei voti e la media più alta della sua sessione, specializzato all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, dove ha svolto attività clinica e accademica come anestesista rianimatore e professore a contratto. Due pubblicazioni sul New England Journal of Medicine, decine di lavori scientifici sulle principali riviste internazionali e l’abilitazione alle funzioni di professore associato fanno di Fresilli uno dei giovani medici italiani con il curriculum più prestigioso. All’Università della Calabria sarà ricercatore in tenure track, il percorso che conduce al ruolo di professore associato, e svolgerà attività clinica, ricerca e formazione presso l’ospedale Annunziata di Cosenza”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.