Dal Ponte di Panguan in Cina a Ponte sullo Stretto: le grandi opere non sono impossibili

La realizzazione del ponte di Panguan dimostra ancora una volta che, quando esistono progettazione, competenze, tecnologia e volontà politica, anche le infrastrutture più complesse possono diventare realtà. Un messaggio che riguarda direttamente l’Italia e il Ponte sullo Stretto di Messina, troppo spesso descritto come un’opera irrealizzabile nonostante decenni di studi e approfondimenti tecnici. Il progetto prevede una campata sospesa centrale di 3.300 metri, torri alte 399 metri e un impalcato aerodinamico studiato per resistere a venti fino a 216 chilometri orari.

Il Ponte sullo Stretto può essere realizzato in sicurezza

Nessuno può sostenere che un’opera di queste dimensioni sia semplice, ma non esistono ostacoli ingegneristici insormontabili. Con controlli rigorosi, cantieri organizzati, rispetto delle norme e maestranze qualificate, il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia può essere costruito in piena sicurezza. Mentre nel mondo si completano ponti sospesi sopra canyon e territori estremi, lo Stretto non può continuare a essere prigioniero della paura e dell’immobilismo. Il problema non è stabilire se il Ponte sullo Stretto sia tecnicamente possibile, ma avere finalmente la determinazione necessaria per realizzarlo.