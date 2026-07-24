Dal Grand Prix Paris a Reggio Calabria, l’arte di Marzia Cotroneo ritorna protagonista in riva allo Stretto

Arte e musica si sono incontrate giovedì 23 luglio al Pepy’s Beach di Reggio Calabria, in occasione della jam session organizzata dal noto musicista reggino Alessandro Nappa. Durante la serata ha esposto le proprie opere la pittrice reggina Marzia Cotroneo, protagonista negli ultimi mesi di diverse manifestazioni artistiche in Italia e all’estero. L’artista è reduce dalla partecipazione al Grand Prix Paris, svoltosi dal 7 al 10 luglio. Attualmente alcune sue opere sono esposte fino alla fine del mese presso la Galleria Bortone, situata in uno dei quartieri più rappresentativi di Parigi.

Altri lavori significativi di Marzia Cotroneo sono presenti anche presso la Galleria Serraino di Reggio Calabria. La pittrice è stata inoltre recentemente inserita nel catalogo “Ambasciatori d’arte nel mondo”, un ulteriore riconoscimento all’interno del suo percorso artistico.

L’iniziativa al Pepy’s Beach proseguirà giovedì 30 luglio alle ore 21, con una nuova jam session aperta alla cittadinanza, ancora una volta nel segno dell’incontro tra musica, arte e cultura.