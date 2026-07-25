Dal 30 luglio al 2 agosto torna a Furci Siculo “Un mare di arte e cultura” | INFO

Tornare sulla spiaggia, incontrarsi in piazza e affidare alla musica e all’arte il racconto di una comunità che riparte. Dal 30 luglio al 2 agosto 2026 torna a Furci Siculo “Un mare di arte e cultura”, la manifestazione che quest’anno raggiunge la sua sesta edizione con un sottotitolo che è anche una dichiarazione d’intenti: “Ancora più forti e coesi dopo Harry”. Dall’alba fino alla sera, la spiaggia e piazza Sacro Cuore ospiteranno quattro giornate di concerti, cinema, immagini e contaminazioni artistiche, sotto la direzione artistica di Carmelo Coglitore.

Quella del 2026 non sarà un’edizione come le altre: com’è noto, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, il ciclone Harry ha investito la Sicilia e ha colpito anche Furci Siculo, causando danni diffusi a immobili e infrastrutture private. Le violente mareggiate hanno inoltre compromesso la viabilità e colpito parte del lungomare..

A distanza di pochi mesi, “Un mare di arte e cultura” torna proprio nei luoghi segnati dal ciclone per trasformare la ripartenza in un gesto collettivo e restituire alla spiaggia e agli spazi pubblici il loro ruolo di luoghi di incontro, partecipazione e bellezza. Il mare, che durante Harry ha mostrato la propria forza distruttiva, torna così a essere scenario di musica, ascolto e condivisione.

La manifestazione vede il coinvolgimento della libreria Mondadori Point di Furci Siculo e dell’Associazione Culturale Musicale Città di Furci Siculo, con il patrocinio del Comune di Furci Siculo e dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana.

Quattro giorni di musica, cinema e incontri tra generazioni

Dal 30 luglio al 2 agosto, il filo conduttore della manifestazione sarà l’incontro: tra musica e immagini, tra il mare e la piazza, tra artisti affermati e giovani musicisti, tra la Sicilia e altri territori. Il programma alternerà i concerti all’alba sulla spiaggia agli appuntamenti serali in piazza Sacro Cuore, attraversando jazz, sonorità mediterranee, cinema, fotografia e poesia.

La rassegna si aprirà con il Pannonica Jazz Workshop e l’omaggio a Louis Prima, per proseguire con le albe musicali affidate ad Arabella Rustico, Gemino Calà e Giuseppe Milici. La musica dialogherà con il cinema nella proiezione di “Raustina”, docufilm ideato e diretto da Carmelo Coglitore e prodotto da Piero Siclari, nato dall’esperienza della quinta edizione di “Un mare di arte e cultura” e realizzato a Furci Siculo nell’estate del 2025.

Dalla riviera jonica, “Raustina” ha raggiunto anche il circuito dei festival: ha vinto il riconoscimento come miglior documentario al Thilsri International Film Festival, ha ricevuto una menzione speciale, Honorable Mention, al Post-Cinema Film Festival ed è stato inserito nella programmazione degli Sweden Film Awards.

Si proseguirà, poi, con le arti visive nel progetto “La musica incontra le immagini”, che riunirà musicisti, fotografia e regia. Tra gli ospiti anche il pianista e cantante Mario Rosini, protagonista del concerto “Una canzone intorno al mondo”.

La conclusione sarà affidata a “Jazz in banda”, progetto che porterà sullo stesso palco la Banda Musicale Giovanile “Città di Furci” e gli studenti dei corsi a indirizzo musicale di Brescia e Messina. Un incontro tra generazioni e territori che sintetizza il senso della sesta edizione: ricostruire legami, creare nuove connessioni e ripartire insieme attraverso la cultura.

Il programma della sesta edizione

Giovedì 30 luglio

La manifestazione si aprirà alle 21 in piazza Sacro Cuore con il Pannonica Jazz Workshop e il concerto “Omaggio a Louis Prima”, dedicato al cantante, trombettista e compositore statunitense di origini siciliane.

Venerdì 31 luglio

Il primo concerto all’alba è in programma alle 5 sulla spiaggia di Furci Siculo. Arabella Rustico, contrabbasso e voce, presenterà “Rise like the sun”, un’esibizione che accompagnerà il sorgere del sole sul mare.

Alle 21 in piazza Sacro Cuore sarà proiettato il docufilm “Raustina”. La serata proseguirà alle 21.30 con “Io e il piano”, concerto di Santi Scarcella, pianoforte e voce. Parteciperanno come special guest Gemino Calà, agli strumenti etnici, e Arabella Rustico al contrabbasso.

Sabato 1° agosto

Appuntamento alle 5 sulla spiaggia con il musicista Gemino Calà che proporrà “Jazz mediterraneo: voci di zeppa e canna all’alba”, un viaggio musicale attraverso strumenti etnici, sonorità mediterranee e tradizioni popolari.

Alle 21 in piazza Sacro Cuore, musica, cinema e fotografia si incontreranno nel progetto “La musica incontra le immagini”.

Sul palco si esibiranno: Salvatore Bonafede al pianoforte; Roberta Di Stanio al mandolino; Roberta Viviana Giuffrida alle percussioni. Special guest il regista Alberto Nacci, mentre la parte visiva sarà affidata alle immagini fotografiche dell’AFI011.

Alle 22, il pianista e cantante Mario Rosini presenterà “Una canzone intorno al mondo”, un percorso musicale tra repertori, generi e culture differenti.

Domenica 2 agosto

L’ultima alba della rassegna sarà affidata a Giuseppe Milici, armonicista cromatico, con il concerto “Songs in the key of love”. Appuntamento alle 5.

Mentre alle 21 in piazza Sacro Cuore, la serata conclusiva avrà la forma di un incontro aperto tra musica, poesia e improvvisazione, nel segno della comunità e della ripartenza.

Ad aprire sarà un reading poetico dedicato a Furci Siculo e ai giorni del ciclone Harry. Le poesie di Carmelo Leo, nate anche dal racconto del territorio ferito e dalla volontà di ricominciare, saranno accompagnate alla tastiera da Corrado Guarino, pianista, compositore e arrangiatore jazz.

La serata proseguirà con una jam session, pensata come momento collettivo e partecipativo, in cui musicisti, linguaggi e generazioni potranno incontrarsi in modo libero e festoso.

È inoltre in fase di definizione il coinvolgimento di un DJ per chiudere la manifestazione in piazza con un momento di festa condivisa.

Il gran finale racconterà così, in modo diretto e simbolico, il senso della sesta edizione: dopo Harry, ritrovarsi nei luoghi della comunità, dare voce a ciò che è accaduto e trasformare la ferita in musica, parole e partecipazione.

Dopo Harry, la cultura come segno di ripartenza

“Dopo Harry non volevamo limitarci a tornare, ma olevamo tornare insieme, nello stesso luogo in cui il mare ha mostrato tutta la sua forza, per dire che Furci Siculo non rinuncia alla propria identità e alla propria capacità di creare bellezza”, dichiara Carmelo Coglitore, direttore artistico. “L’edizione di quest’anno sarà artisticamente ancora più ricca ed emotivamente ancora più coinvolgente. L’esperienza di celebrare il mare, così meraviglioso ma a volte, diciamolo pure, così pericoloso, trasforma i concerti all’alba in un momento unico e trascendentale. Inoltre tornare a riunirsi, in spiaggia, come in spiaggia, è un riaffermare la volontà di una comunità di non rinunciare ai propri luoghi, alla propria identità e alla capacità di progettare il futuro”.