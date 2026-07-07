Dal 20 settembre 2026 riparte la 12ª edizione della Rassegna Calabria D’autore nel segno della gentilezza

“Da una celebre frase del Dalai Lama: ” sii gentile ogni volta che è possibile. Ed è sempre possibile”, riparte la Rassegna Calabria D’autore, con il suo classico format domenicale nella stazione FS di RC S. Caterina, conosciutissima su scala Nazionale per il grande fermento culturale, forse tra le poche sulle oltre duemila stazioni esistenti nel Bel Paese. Una stazione bellissima, posta a Nord della città, dove un tempo l’unica uscita dell’autostrada era solo quella di S. Caterina, quartiere storico che ha dato i Natali a tanti illustri cittadini reggini“. È quanto dichiarato in una nota stampa dall’Associazione Incontriamoci Sempre ODV.

“Tante le iniziative culturali che animeranno il piccolo museo FS Pietro Germi dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV. In attesa del completamento del ricco programma, si partirà domenica 20 settembre, ricordando la vita artistica della grande “Mimì”, Mia Martini, nata il 20 settembre 1947. Infatti, per l’occasione, si lavora per ricordare una grande artista e donna, con dei cari amici di Bagnara, come il Patron del Premio Mia Martini, il caro amico Nino Romeo, grande conoscitore della vita artistica di Mimì e grande amico personale.

In cantiere una ricca programmazione culturale, dal premio Simpatia della Calabria, al concorso internazionale di poesia Incontriamoci Sempre Ettore Pensabene, ai laboratori di danza popolare con la notissima maestra Agata Scopelliti .

In cantiere la nuova tessera 2027 che partirà dal 1° settembre pv con l’effigie della locandina del film Destinazione Piovarolo del grande Totò, opera rappresentata dalla gigantografia del Maestro Allegra, presente al piccolo museo FS Pietro Germi della stazione di S Caterina.

Ricordiamo che tutte le attività sono autogestite, senza alcun contributo degli enti“, conclude Incontriamoci Sempre ODV.