Da Roma a New York la nomina degli Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel Mondo

Dopo il grande successo della XXV edizione del Premio Internazionale “Dedicato ai Bronzi di Riace”, ospitata nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Palazzo del Campidoglio, il percorso del riconoscimento prosegue lungo il prestigioso asse Roma–New York, dove il prossimo settembre continuerà la nomina degli Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel Mondo. L’iniziativa, ideata e promossa con lungimiranza da Giuseppe Tripodi, presidente dell’Associazione Pro Loco Città di Reggio Calabria, si conferma uno dei più autorevoli appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze italiane, trasformando il Premio in un autentico strumento di promozione dell’identità nazionale e del merito oltre i confini del Paese.

La straordinaria riuscita dell’edizione romana ha rappresentato la conferma della solidità di un progetto culturale che, da venticinque anni, continua a crescere grazie alla visione di Giuseppe Tripodi, capace di dare vita a una manifestazione che unisce istituzioni, cultura, professioni e società civile nel nome dell’eccellenza. Un percorso costruito con determinazione, passione e credibilità, che ha reso il Premio dedicato ai Bronzi di Riace un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale. Proprio questa visione ha consentito al riconoscimento di assumere una dimensione sempre più internazionale, facendo dei Bronzi di Riace non soltanto uno straordinario simbolo della Calabria e dell’Italia, ma anche un emblema universale di talento, valore, bellezza e integrità.

A New York il Premio proseguirà uno dei momenti più significativi della sua storia: la nomina degli Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel Mondo, prestigiosa onorificenza conferita a italiani che si sono distinti all’estero e a illustri italo-americani che, attraverso il proprio impegno professionale, imprenditoriale, culturale, artistico, scientifico e istituzionale, contribuiscono ogni giorno a diffondere il prestigio, i valori e l’immagine migliore dell’Italia nel panorama internazionale. Essere insigniti del titolo di Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo significa evidenzia Tripodi “diventare testimoni dei valori universali incarnati dai celebri Guerrieri di Riace: eccellenza, coraggio, armonia, competenza e senso di appartenenza alle proprie radici. Un riconoscimento che premia non soltanto il successo personale, ma soprattutto la capacità di rappresentare con autorevolezza il genio italiano e di rafforzare il legame tra il nostro Paese e le comunità italiane nel mondo”.

Nel corso degli anni, il Premio si è affermato come uno dei più prestigiosi riconoscimenti nazionali, destinato a personalità che, nei rispettivi ambiti professionali, artistici e istituzionali, si distinguono per talento, qualità umane e spirito di servizio, richiamando idealmente la forza, l’armonia e la bellezza dei celebri Guerrieri di Riace, patrimonio universale della Calabria e dell’intera nazione. Ancora una volta, il merito della crescita e del prestigio raggiunti dal Premio è riconducibile alla costante opera di Giuseppe Tripodi, ideatore e anima dell’iniziativa, che con lungimiranza ha saputo trasformare un’importante manifestazione culturale in un progetto di respiro internazionale, capace di costruire ponti tra l’Italia e le sue comunità nel mondo, valorizzando coloro che, con il proprio operato, rendono onore al Paese.

Il Premio continua così a celebrare le eccellenze attraverso le sue storiche sezioni: Sezione Atena – Strategia Militare; Sezione Zeus – Giustizia e Legalità; Sezione Ippocrate – Salute e Medicina; Sezione Giovanni Paolo II – Fede e Carità; Sezione Dioniso – Arti Sceniche; Sezione Thot – Giornalismo e Cultura; Sezione Minerva – Formazione, Scuola e Università; Sezione Efesto – Ingegneria, Scultura in Ferro e Metallurgia; Sezione Mercurio – Commercio ed Economia;Sezione Apollo – Moda, Arte, Musica, Poesia e Costume.

Con la prosecuzione della nomina degli Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel Mondo, il Premio rinnova la propria missione: riconoscere e valorizzare donne e uomini che, con il loro talento e il loro impegno, rappresentano nel mondo il volto migliore dell’Italia, mantenendo vivi quei valori di eccellenza e identità che i Bronzi di Riace custodiscono da oltre duemila anni.