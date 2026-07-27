Cybersecurity e Reti OT, analisi degli attacchi e contromisure: incontro a Reggio Calabria | INFO

Come possono gli attacchi informatici interrompere servizi essenziali, compromettere reti energetiche o mettere a rischio impianti industriali e sistemi di trasporto? Saranno questi alcuni dei temi al centro dell’incontro con l’autore Renato S. Marafioti, in programma giovedì 30 luglio 2026, alle ore 19:30, al The Garden Club, presso l’ASD Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. Durante la serata sarà presentato il libro Cybersecurity delle reti OT – Analisi dei principali attacchi e contromisure. L’evento, organizzato dal The Garden Club, sarà aperto gratuitamente al pubblico.

Nel corso dell’incontro, Marafioti dialogherà con le moderatrici, la dottoressa Simona Malena e la dottoressa Silvia Marra, attraverso un percorso divulgativo pensato per rendere accessibile a tutti un argomento complesso e di grande attualità: la sicurezza delle reti Operational Technology, conosciute anche come reti OT. Si tratta dei sistemi utilizzati per controllare infrastrutture critiche, impianti industriali, reti energetiche, trasporti e servizi essenziali. La loro protezione assume quindi un’importanza strategica non soltanto per le aziende e gli operatori del settore, ma per l’intera collettività.

Gli attacchi informatici e le conseguenze sulla vita quotidiana

La presentazione offrirà l’occasione per comprendere come gli attacchi informatici non riguardino più esclusivamente il furto o la sottrazione di dati. Le intrusioni nei sistemi digitali possono infatti produrre conseguenze concrete sulla vita quotidiana, provocando l’interruzione di servizi fondamentali e mettendo a rischio infrastrutture strategiche. Attraverso esempi reali e un linguaggio divulgativo, Renato S. Marafioti illustrerà le principali minacce informatiche, soffermandosi sul ruolo decisivo del fattore umano e sull’importanza della prevenzione, della formazione e della diffusione di una solida cultura della cybersicurezza.

L’iniziativa non è destinata soltanto agli addetti ai lavori, ma si rivolge anche a cittadini, professionisti, studenti e imprese. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza su un tema che coinvolge l’intera società, presentando la sicurezza digitale come una responsabilità condivisa. Al termine della presentazione sarà previsto un momento di confronto diretto con il pubblico, seguito dal firmacopie con l’autore.