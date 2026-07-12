Crotone, trovato un chilo di hashish nascosto in un furgone abbandonato nel centro storico

La Polizia di Stato di Crotone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, volti alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha sequestrato 1 kg di sostanza stupefacente, del tipo hashish, nelle aree del centro storico. I servizi straordinari hanno visto impegnati personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nelle aree del centro cittadino e sul lungomare, con particolare attenzione ai lidi balneari adibiti a discoteche, luoghi abitualmente frequentati durante la movida estiva. Nel corso dei servizi sono stati effettuati numerosi controlli antidroga e verifiche di carattere amministrativo, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità.

Nell’ambito di una specifica attività, personale della Squadra Mobile unitamente agli agenti delle Volanti, impegnati in servizi di perlustrazione nel centro storico, hanno concentrato l’attenzione su alcune abitazioni temporaneamente disabitate dai proprietari, trasferitisi nelle località di villeggiatura, e sui mezzi presenti nelle aree limitrofe.

Durante tali controlli è stato sottoposto a controllo un furgone in stato di abbandono, risultato privo di copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. L’approfondita verifica del veicolo ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, abilmente occultato al suo interno. La sostanza, 1 kg di hashish, è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

Secondo gli elementi investigativi raccolti, il mezzo sarebbe stato utilizzato quale deposito sicuro dalle organizzazioni criminali per nascondere la droga prima della successiva immissione sul mercato, presumibilmente nelle aree della movida cittadina, frequentate soprattutto da giovani.

L’attività investigativa prosegue sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore della Repubblica, dott. Domenico GUARASCIO, che mantiene alta l’attenzione sul fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia da parte delle organizzazioni criminali sia dei singoli spacciatori. In tale ottica, negli ultimi mesi sono stati organizzati diversi incontri operativi tra la Procura della Repubblica, il Dirigente della Squadra Mobile e il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, finalizzati a orientare le attività investigative e di controllo verso le aree della città ritenute maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità e di spaccio.

L’azione di prevenzione e repressione rientra nel più ampio piano varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, e proseguirà anche nelle prossime settimane con servizi mirati, allo scopo di garantire un’estate all’insegna della sicurezza e della legalità, tutelando in particolare i giovani e i luoghi di maggiore aggregazione. Nella medesima giornata, gli Agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio, anche appiedato, sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e a Le Castella hanno identificato nr. 200 persone, di cui 48 con precedenti, e hanno controllato nr. 60 veicoli.