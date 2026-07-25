Crotone, tenta la fuga alla vista della Polizia: arrestato con 40 grammi di cocaina

La Polizia di Stato di Crotone, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare riferimento al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile hanno sottoposto a controllo un soggetto che, alla vista degli operatori, tentava di eludere l’accertamento azzardando un tentativo di fuga.

Prontamente raggiunto, gli Agenti lo hanno fermato e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale è stato rinvenuto un involucro contenente circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre alla somma di 375 euro in banconote di piccolo taglio. Successivamente, il controllo è stato esperito anche presso il domicilio del fermato che dava esito negativo.

All’esito delle attività, si è proceduto quindi all’arresto del soggetto, che è stato successivamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività investigativa prosegue sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico GUARASCIO, che tiene alta l’attenzione sul fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia da parte delle organizzazioni criminali sia dei singoli spacciatori, con riferimento alle aree della movida ed nei luoghi di aggregazione notturna dislocati sul litorale crotonese.

L’azione di prevenzione e repressione del traffico e della vendita delle sostanze stupefacenti rientra nel più ampio piano varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, e proseguirà anche nelle prossime settimane con servizi mirati, allo scopo di garantire un’estate all’insegna della sicurezza e della legalità, tutelando in particolare i giovani e i luoghi di maggiore aggregazione. La Polizia di Stato sollecita la cittadinanza a collaborare, anche in forma anonima, utilizzando l’applicazione “YouPol” per fornire indicazioni utili a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

Nella medesima giornata, gli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio, anche a piedi, sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e a Le Castella, hanno identificato nr. 471 persone, di cui 75 con precedenti, e hanno controllato nr. 211 veicoli, oltre ad effettuare mirati controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.