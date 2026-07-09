Crotone, regolamento di conti con armi da taglio nella zona dei lidi: arrestati due uomini

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato PANVINO e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e a monitorare le aree della città maggiormente frequentate dalla movida estiva, ha tratto in arresto due cittadini di origine afghana per il reato di lesioni aggravate dall’utilizzo di armi. Una violenta colluttazione, scaturita da un regolamento di conti, ha richiesto il tempestivo intervento degli Agenti delle Volanti. La rapida azione degli operatori ha consentito di bloccare i protagonisti e, successivamente, ricostruire minuziosamente la dinamica dei fatti. La Sala Operativa della Questura ricevuta la notizia relativa ad una violenta colluttazione tra due cittadini stranieri, prontamente coordinava l’intervento e l’invio degli equipaggi delle Volanti in prossimità dei lidi balneari.

Il tempestivo arrivo dei poliziotti consentiva di sedare la lite e di mettere immediatamente in sicurezza l’area, permettendo al personale sanitario di prestare le prime cure ai feriti, mentre gli operatori intervenuti identificavano compiutamente i soggetti coinvolti. Nello specifico si tratta di due uomini di nazionalità afghana, regolari sul territorio nazionale, nei confronti dei quali si è proceduto nell’immediatezza a perquisizione personale, successivamente estesa anche ai rispettivi domicili.

Il primo intervento effettuato dagli operatori delle Volanti ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare la responsabilità dei soggetti coinvolti. Gli accertamenti hanno evidenziato come i due uomini, al culmine di un regolamento di conti maturato nell’ambito di pregressi contrasti, si fossero affrontati con estrema violenza utilizzando delle armi da taglio e provocandosi reciprocamente gravi ferite, lacero-contuse, che hanno reso necessario il trasporto di entrambi presso il locale nosocomio e la permanenza presso la struttura di uno dei due uomini feriti. Gli autori del violento litigio sono stati tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori disposizioni dell’A.G. Nei confronti degli stessi saranno, altresì, avviati gli accertamenti di competenza dell’Ufficio Immigrazione, finalizzati alla valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per la regolare permanenza sul territorio nazionale.

Nella medesima giornata sono state identificate dalle Volanti numero 240 persone, di cui 54 gravate da precedenti di Polizia, controllati numero 128 veicoli e numero 20 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nell’attività di prevenzione e repressione dei reati attraverso un costante presidio di legalità al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare episodi di violenza.