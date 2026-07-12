Crotone, maxi servizio di controllo del territorio della Polizia: identificate 795 persone e controllati 390 veicoli

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 795 persone identificate, di cui 132 con precedenti

– nr. 390 veicoli controllati

– nr. 36 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 35 posti di controllo

– nr. 6 sanzioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 31 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali).

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 26 cittadini extracomunitari, risultati essere tutti regolari sul territorio nazionale. Contestualmente personale dell’Ufficio di Gabinetto ha identificato nr. 39 persone, di cui nr. 7 con precedenti, e ha controllato nr. 21 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 29 persone, di cui nr. 10 risultati positivi in banca dati, ha controllato nr. 20 veicoli, ed ha effettuato nr. 18 controlli con precursori. Contestualmente sono state elevate nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine con l’ausilio delle unità Cinofila hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 136 persone, di cui nr. 23 con precedenti, e hanno controllato nr. 59 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, unitamente alle pattuglie appiedate presenti sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella, hanno identificato nr. 598 persone, di cui nr. 122 con precedenti, e hanno controllato nr. 290 veicoli, elevando nr. 4 sanzioni al codice della strada oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.