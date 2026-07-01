Crotone, la Polizia intensifica i controlli nelle aree turistiche per l’estate

Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Crotone, dott.ssa Franca FERRARO, sono stati predisposti mirati servizi nelle aree turistiche della Provincia di Crotone, attuati dal Questore, Autorità di Pubblica Sicurezza tecnico-operativa, volti a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti con la finalità di prevenire reati predatori di spaccio degli stupefacenti, vendita di alcolici ai minori, rispetto delle norme del Codice della Strada e ogni altra necessità riguardante l’ordine e la sicurezza pubblica.

I servizi includeranno pattugliamenti a piedi e in auto, controlli di sicurezza nei luoghi affollati e attività di prevenzione. Il modello adottato dalla Questura è quello di offrire sistemi avanzati di sicurezza partecipata al fine di garantire i cittadini e le attività imprenditoriali insistenti nelle aree, infondendo tra la gente un senso di sicurezza.

I controlli interesseranno le spiagge nelle ore diurne, i locali notturni ed i percorsi turistici più frequentati. Tali attività di monitoraggio e prevenzione offriranno dei dati che saranno analizzati e rimodulati indirizzando tali attività al fine di eliminare ogni criticità, per poi procedere ad interventi mirati prevenendo ogni situazione di pericolo.

I rinforzi inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha accolto la richiesta del Questore, inviando nr. 8 Agenti della Polizia di Stato, di comprovata esperienza già in servizio presso altre sedi, saranno impiegati nei servizi che interesseranno la Provincia di Crotone a partire dalla data odierna sino al 31 agosto.

Il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, con ordinanza di servizio, ha predisposto servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione nelle ore serali, impegnando anche personale della Questura sul lungomare di Crotone, Le Castella e sul litorale di Cirò Marina, in quest’ultimo Comune verrà anche utilizzato un camper al fine di consentire ai cittadini una sicura interlocuzione con l’Istituzione.

Tali attività consisteranno in servizi continui e costanti di vigilanza, anche appiedata, nei luoghi della c.d. “movida” al fine di garantire e far percepire alla popolazione una maggiore presenza e visibilità della Polizia di Stato, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e prevenire comportamenti illeciti e ridurre la distanza tra Istituzione e cittadini, favorendo un rapporto diretto e quotidiano con i residenti, i commercianti e le associazioni locali. Gli Agenti appiedati saranno un punto di riferimento per la comunità, in grado di raccogliere situazioni di disagio e risolvere piccoli conflitti, contribuendo così a migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso civico.

Altresì, le pattuglie appiedate risponderanno alle richieste di informazioni, raccoglieranno segnalazioni e forniranno assistenza immediata qualora ve ne sia bisogno. Tali servizi, certamente, avranno una ricaduta positiva ed implementeranno l’afflusso di turisti provenienti da altre regioni d’Italia e d’Europa, ritenendo che il sistema di sicurezza modulato è improntato sulle reali esigenze dei cittadini. Gli Agenti saranno muniti di tablet di ultima generazione per documentare le attività svolte e registrare i dati in tempo reale.

La Polizia di Stato ha anche avviato proficui contatti con Confindustria e la Camera di Commercio, offrendo agli imprenditori assistenza nel predisporre la documentazione necessaria per esercitare le attività imprenditoriali nel pieno rispetto delle regole.