Crotone, Giuseppe Castagnino è il nuovo Presidente della Terza Commissione Consiliare

Giuseppe Castagnino è il nuovo Presidente della Terza Commissione Consiliare del Comune di Crotone. L’elezione ufficiale conferisce al giovane consigliere comunale la guida di un organismo cruciale per lo sviluppo e il benessere del territorio, con deleghe di fondamentale importanza: Ambiente, Sanità, Energia, Politiche Sociali, Assistenziali e Socio-Sanitarie, Immigrazione, Emigrazione e Sicurezza. Un ventaglio di competenze ampio e strategico, che tocca da vicino la qualità della vita dei cittadini di Crotone e le sfide più urgenti della comunità.

“Accetto questo incarico con grande senso di responsabilità, umiltà e determinazione,” ha dichiarato il neoeletto Presidente Giuseppe Castagnino. “Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia riposta in me. Le deleghe assegnate alla Terza Commissione rappresentano i pilastri su cui costruire una città più sicura, inclusiva e sostenibile. Non c’è tempo da perdere: siamo da subito al lavoro per affrontare con concretezza ogni singola tematica.”

Il Presidente Castagnino ha poi delineato le prime linee d’azione

Il Presidente Castagnino ha poi delineato le prime linee d’azione: “Dalla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, alla gestione delle politiche energetiche; dal potenziamento dei servizi sociali e socio-sanitari a supporto delle fasce più vulnerabili, fino ai temi complessi dell’immigrazione e del contrasto all’emigrazione giovanile, una piaga che dobbiamo arginare offrendo opportunità reali sul territorio. Lavorerò con la massima apertura al dialogo, ascoltando i cittadini, le associazioni e tutte le forze politiche per tradurre le idee in risposte concrete.” La Terza Commissione si insedia dunque con un’agenda fitta e l’obiettivo chiaro di rimettere al centro dell’azione amministrativa i bisogni reali della comunità crotonese.