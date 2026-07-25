Crotone, anziano scomparso dall’ospedale ritrovato nel seminterrato: il plauso del COISP

“Oggi più che mai, il sindacato di Polizia COISP sente il dovere di esprimere un forte elogio e parole di apprezzamento nei confronti dei colleghi delle volanti e dei colleghi del posto fisso ospedale. Grazie alla caparbietà e alle spiccate qualità professionali, questi ragazzi, sempre in ‘’PRIMA LINEA’’, hanno permesso di scongiurare un possibile fatto di cronaca concludendolo nel migliore dei modi e facendolo diventare solo un brutto ricordo per i familiari e amici di un anziano paziente”. Lo afferma in una nota la Segreteria Provinciale del COISP Crotone.

“Lo stesso ricoverato presso il reparto geriatria, si era allontanato nella serata del 22 luglio e rintracciato nella mattina successiva dagli agenti della volante e dal personale del posto fisso, i quali visionando accuratamente i filmati delle telecamere di sorveglianza, con il loro intuito sono riusciti ad estendere le ricerche fino a una zona buia e difficilmente accessibile sita nel seminterrato della struttura sanitaria, trovando lo stesso in evidente stato di disorientamento e debilitazione. Una volta individuato l’uomo è stato portato presso il locale pronto soccorso per le cure del caso”.

“Il segretario generale COMMISSO Antonio, conclude affermando che l’operatività e l’intuito degli operatori intervenuti dimostra come la Polizia di Stato sia composta da persone con intuito investigativo fuori dal comune, pronti anche questa volta, a scongiurare il peggio e a risolvere qualsiasi problematica si ponga loro davanti, restando quasi sempre eroi nascosti vestiti da angeli in divisa”.

“Oggi questa ORGANIZZAZIONE SINDACALE esprime parole di elogio per tutti i colleghi intervenuti ed è certa che il signor Questore quale autorità di pubblica sicurezza e massimo referente della Polizia di Stato nella provincia, esprimerà presto un giusto riconoscimento per l’operato di questi poliziotti, che per la professionalità e la fermezza dimostrata meritano certamente di essere premiati”.