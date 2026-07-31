Crollo a Messina, Meloni e Musumeci seguono il dramma dei dispersi: “speranza sempre viva”

“Seguo con apprensione, assieme al premier Giorgia Meloni, le notizie che giungono da Messina in merito al crollo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, di una palazzina di tre piani nella zona sud della città. Ho appena sentito telefonicamente il prefetto Di Stani per un aggiornamento e sono in contatto con il sindaco Federico Basile”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“Tutta la mia vicinanza va alle famiglie delle persone coinvolte, ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati nelle difficili operazioni di recupero dei dispersi. La speranza di trovarli in vita è sempre viva”, conclude Musumeci.